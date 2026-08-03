Protección Civil sumó capacitación y una nueva herramienta para anticipar riesgos climáticos

La capacitación de auxiliares de Protección Civil reunió en Paraná a bomberos, rescatistas, guardavidas, personal municipal y colaboradores voluntarios, en una jornada destinada a fortalecer la capacidad de respuesta frente a emergencias. Además, se presentó un software especializado que permitirá monitorear riesgos climáticos en tiempo real.

La actividad se desarrolló en el complejo deportivo Raúl Ricardo Alfonsín y estuvo enfocada en la organización de la respuesta frente a contingencias y el análisis del fenómeno de El Niño.

El encuentro formó parte de las instancias de capacitación que se realizan periódicamente para consolidar las tareas preventivas y mejorar la capacidad operativa de los diferentes equipos que pueden intervenir ante una emergencia.

La participación de colaboradores voluntarios

El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, valoró especialmente la participación de vecinos con experiencia y formación específica que se incorporaron como colaboradores externos.

“Quiero felicitar la decisión del coordinador de Protección Civil y, fundamentalmente, agradecer a los vecinos de Paraná que, desde su experiencia y formación, se suman de manera desinteresada a este grupo de colaboradores externos”, expresó.

Ríos aclaró que quienes integran ese grupo no pertenecen a la planta municipal. “Ninguno de ellos es trabajador municipal, sino personas que ponen sus conocimientos al servicio de la comunidad para acompañar al Municipio en situaciones de contingencia”, señaló.

Preparación frente al fenómeno de El Niño

Por su parte, el responsable de Protección Civil, Lucas García, indicó que las capacitaciones se desarrollan mensualmente y forman parte de una estrategia de preparación ante posibles emergencias.

“El Municipio viene preparándose desde diciembre, a través de una comisión de emergencia integrada por distintas secretarías, para afrontar los posibles efectos del fenómeno de El Niño”, explicó García.

En ese marco, la formación apuntó a coordinar los procedimientos de actuación y fortalecer la articulación entre las distintas áreas municipales, organismos de emergencia y colaboradores que pueden ser convocados ante situaciones críticas.

Incorporaron tecnología para monitorear riesgos

Uno de los principales anuncios de la jornada fue la incorporación de un software especializado para el seguimiento de fenómenos meteorológicos y otras situaciones de riesgo.

García explicó que la herramienta fue incorporada después de una capacitación brindada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE). El sistema permitirá acceder a datos de radares meteorológicos y realizar un seguimiento de distintos eventos.

“Esta herramienta nos permite visualizar en tiempo real situaciones de riesgo, acceder a información de radares meteorológicos y mejorar la prevención ante fenómenos como tormentas e incendios forestales. Contar con datos precisos nos permite anticiparnos y tomar decisiones con mayor rapidez”, destacó.

Seguimiento de fenómenos meteorológicos

Según explicó el responsable de Protección Civil, el nuevo recurso tecnológico representó un avance para las tareas preventivas que desarrolla el Municipio.

“Es la primera vez que Paraná dispone de una herramienta de estas características para prever con anticipación eventos meteorológicos y realizar un seguimiento permanente de su evolución”, afirmó García.

De la jornada participaron Bomberos Voluntarios, Protección Civil, Control Urbano, Tránsito, guardavidas autoconvocados, rescatistas, integrantes de la escuela de guardavidas del CAE y equipos especializados en búsqueda y rescate.