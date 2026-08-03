Premios Municipales de Arte 2026: se conocieron los ganadores de las seis disciplinas

Los Premios Municipales de Arte 2026 reunieron más de 180 propuestas. La ceremonia y apertura de la muestra serán el jueves 13 de agosto en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.
Los Premios Municipales de Arte 2026 ya tienen ganadores tras la evaluación de más de 180 propuestas presentadas en seis disciplinas. La Municipalidad de Paraná informó los resultados del certamen y confirmó que la premiación se realizará el jueves 13 de agosto, a las 19, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.
La convocatoria comprendió Teatro, Artes Visuales en las categorías Arte Textil y Cerámica, Danza, Música y Poema Ilustrado. Los trabajos fueron analizados por jurados especializados en cada área, mientras que veedores acompañaron el proceso de evaluación.
Las obras distinguidas recibirán un aporte económico. Además, las seleccionadas en Arte Textil, Cerámica y Poema Ilustrado integrarán una exposición que permanecerá abierta hasta el viernes 28 de agosto.
Los primeros premios de cada disciplina
En Teatro, el primer premio correspondió a “Turrón de Otelo con Rap Flambé”, con actuación y dramaturgia de Pedro Peterson y Verónica Petean y dirección y producción del Equipo Chefpeare. El segundo lugar fue para “Valga la redundancia: Manso desconcierto” y el tercero, para “Madame Ciencia. Espectáculo sobre la vida de Marie Curie”.
En Arte Textil, el primer Premio Adquisición fue para “Fragmentos de una infancia”, de Juliana Roa; mientras que “Último viaje II”, de Mariela Isabel Herrera, obtuvo el segundo lugar y “Translúcido, de una vez por todas”, de Cecilia Ruiz, alcanzó el tercero.
En Cerámica, “Morfogénesis”, de Nicol Fontana, obtuvo el primer Premio Adquisición. Completaron el podio “Tesoros de agua dulce”, de Patricia Silvina Abrego, y “Siluetas de fuego”, de Sonia Soledad Heit.
Danza, música y Poema Ilustrado
En Danza, el primer premio fue para “La Muerte del Angelito”, de Peregrinas del Monte–Compañía Popular de Mujeres Argentinas. “Fragmentos del Sur”, de Y. Elenco de Danza, quedó segundo, mientras que “Ecos de lo Jondo”, de Cuatro Latidos, obtuvo el tercer puesto.
En Música–Canción inédita resultó ganador “Yo Mismo”, de Gustavo Ezequiel González Schiavoni. El segundo premio fue para “En el Aire”, de Soraya Jacob, y el tercero correspondió a “Van”, de Gustavo Catriel Riedel.
Finalmente, en Poema Ilustrado, el primer Premio Adquisición fue para “PER”, de Federico Main y Sara Van Dembroucke. “Te guardo estas nubes para cuando decidas volver”, de Matías Aranda y Soledad Dagrava, obtuvo el segundo puesto, y “Memorias de boliche”, de Santiago Morahan y Clarisa Benetti, el tercero.
Cuándo podrá visitarse la muestra
La exposición será inaugurada junto con la ceremonia de premiación el jueves 13 de agosto a las 19. Posteriormente podrá visitarse hasta el viernes 28 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.
Estará abierta de lunes a viernes, de 8 a 12.30 y de 16 a 22, y los sábados y domingos, de 8 a 15. Como excepción, el sábado 22 de agosto funcionará de 14 a 22.
Los Premios Municipales de Arte son impulsados por la Municipalidad de Paraná con el objetivo de fomentar, reconocer y dar visibilidad a la producción artística local mediante distintas disciplinas y expresiones culturales.