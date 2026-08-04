Gran Hermano: eliminaron a una participante y se negó a salir de la casa

Campanita quedó eliminada de Gran Hermano por el público tras perder contra Sol, se resistió a salir y la producción intervino para su salida final.
Gran Hermano vivió una situación inédita con la eliminación de Campanita, quien quedó afuera del reality por decisión del público, pero se negó durante varios minutos a abandonar la casa. La participante permaneció junto a sus compañeros pese al resultado y la producción finalmente debió intervenir para concretar su salida.
La última gala de eliminación había llegado a su instancia decisiva con un mano a mano entre Campanita y Sol. Ambas participantes aguardaron la definición de la votación, que determinó que Sol continuara en competencia y que su rival se convirtiera en la nueva eliminada.
Sin embargo, lo que parecía ser una eliminación habitual derivó en un episodio inesperado. Una vez comunicado el resultado, Campanita no se dirigió inmediatamente hacia la puerta de salida y permaneció durante varios minutos dentro de la vivienda.
Campanita se resistió a abandonar Gran Hermano
La reacción sorprendió tanto a sus compañeros como a quienes seguían la transmisión. A diferencia de lo que ocurre habitualmente después de conocerse una eliminación, la participante extendió su despedida y se resistió a dejar la casa.
El protocolo del programa establece que, una vez anunciado el resultado de la votación, el jugador eliminado dispone de un breve período para despedirse de sus compañeros y debe dirigirse posteriormente hacia la salida.
Campanita, en cambio, permaneció dentro de la casa y realizó un fuerte descargo antes de retirarse. El episodio provocó momentos de tensión mientras los demás jugadores aguardaban que pudiera completarse la eliminación.
La producción tuvo que intervenir
Ante la demora y la resistencia de la participante, la producción de Gran Hermano debió intervenir para ordenar la situación y conseguir que Campanita finalmente abandonara la vivienda.
El inesperado episodio alteró el desarrollo habitual de la gala y generó sorpresa entre los participantes que continúan en competencia. La salida terminó concretándose después de varios minutos de incertidumbre.
Las imágenes del momento no tardaron en difundirse a través de las redes sociales. Allí, seguidores del reality comenzaron a debatir sobre la reacción de la participante y su negativa inicial a aceptar inmediatamente la decisión tomada por el público.
La salida redujo nuevamente el número de jugadores que continúan en carrera y abrió una nueva etapa en las estrategias de quienes buscan asegurarse un lugar en las próximas instancias del programa.
De esta manera, la última gala quedó marcada no solamente por el resultado de la votación, sino por una escena poco habitual: Campanita fue eliminada de Gran Hermano, se resistió a abandonar la casa y la producción tuvo que intervenir para lograr que concretara su salida.