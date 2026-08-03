Efraín Colombo presenta “Y la vida va”, un espectáculo que celebra la música y las experiencias compartidas

La presentación de “Y la vida va” marca una nueva etapa en la carrera de Efraín Colombo. El artista dio a conocer su nuevo espectáculo, un trabajo grabado en vivo durante la celebración de sus 40 años, que propone un recorrido por su historia personal y musical a través de canciones que reflejan distintas etapas de la vida.

En diálogo con Elonce, Colombo explicó que el proyecto nació a partir de una canción del mismo nombre y lo definió como “una experiencia compartida”. “Queremos recorrer cada pago e ir en búsqueda de esos valores musicales, poéticos y artísticos que existen en cada lugar”, expresó.

El registro fue realizado el pasado 12 de junio en el Teatro Luz y Fuerza de Santa Fe. Reúne ritmos del cancionero popular argentino con una puesta que combina música, danza y relatos; y será oficialmente lanzado en el canal de YouTube del artista el 12 de agosto.

Un espectáculo que invita a construir colectivamente

El músico señaló que cada canción representa un momento distinto de su vida y busca generar identificación con el público. “Cada canción tiene que ver con esas etapas de crecimiento y con saber que la construcción de la vida no es individual, sino colectiva”, afirmó.

Como parte de esa propuesta, en cada ciudad convocan bailarines locales para sumarse al espectáculo, una iniciativa que ya dejó una fuerte impronta durante la reciente presentación en La Paz, Entre Ríos.

Un trabajo con identidad regional

Colombo destacó que el proyecto fue construido junto a músicos, bailarines y artistas de Entre Ríos y Santa Fe, además de invitados especiales como Natalia Pastorutti.

“Las personas que pasaron por mi vida fueron sembrando cosas muy importantes. Uno se siente alimentado por todos ellos”, sostuvo al recordar la influencia de referentes como Jorge Rojas, Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Orlando Veracruz y Los Hermanos Cuestas.

Finalmente, expresó su deseo de que el espectáculo siga creciendo en cada escenario: “Soñamos con que este mensaje siga caminando y que, como el río, la vida nunca se detenga”.