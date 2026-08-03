Pampa Energía: prorrogaron la conciliación ante el cierre que pone en riesgo 130 empleos

El Ministerio de Trabajo de Santa Fe prorrogó hasta el 11 de agosto la conciliación por el conflicto en Pampa Energía, luego de que la compañía decidiera cerrar definitivamente la producción de caucho sintético en su planta de Puerto General San Martín. La medida empresarial puso en riesgo alrededor de 130 puestos laborales.

La resolución surgió de una audiencia desarrollada este lunes en la sede ministerial de Rosario, de la que participaron representantes de las partes involucradas. Mientras se realizaba el encuentro, trabajadores se movilizaron frente a las oficinas de la repartición provincial para manifestar su preocupación.

La conciliación voluntaria fue prorrogada con efectos de obligatoria hasta el próximo 11 de agosto, período durante el cual continuarán las gestiones para intentar encontrar una alternativa al cierre de una línea considerada histórica dentro del complejo petroquímico.

La única planta de caucho sintético del país

La decisión de Pampa Energía implica finalizar definitivamente la producción de caucho sintético en Puerto General San Martín. Se trata de la única planta de Argentina dedicada a esa actividad, por lo que el conflicto excede el impacto estrictamente laboral.

En ese marco, el Ministerio de Trabajo santafesino asumió el compromiso de convocar una mesa de análisis junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia.

La intención será evaluar el futuro de la actividad y las consecuencias que podría generar su desaparición dentro del entramado industrial de Santa Fe y del país.

El gremio busca evitar el cierre

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu), Mauricio Brizuela, afirmó que la organización continuará utilizando todas las instancias disponibles para intentar evitar el cierre.

Desde el sindicato consideraron además que la intervención del Gobierno santafesino será determinante para analizar alternativas que permitan preservar tanto los puestos laborales como una producción que calificaron de estratégica.

La empresa, por su parte, comunicó que las restantes unidades de negocio que funcionan dentro de la planta continuarán operativas y señaló que se encuentran bajo análisis distintas alternativas para los trabajadores alcanzados por la reestructuración.

Denuncian “despidos encubiertos”

Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con la forma en que Pampa Energía avanzaría con la reducción de personal.

Desde Soepu sostuvieron que la compañía está impulsando acuerdos individuales de desvinculación con los trabajadores afectados. El gremio calificó esa metodología como “despidos encubiertos” y reclamó que la situación sea abordada mediante un procedimiento colectivo.

Además, la organización sindical cuestionó las condiciones económicas ofrecidas a quienes podrían abandonar la compañía. Según denunció, existirían diferencias entre los montos propuestos incluso para empleados que tienen la misma antigüedad y categoría laboral.

Advierten por la seguridad de la planta

El sindicato incorporó además otro elemento a la discusión: la situación de la brigada encargada de intervenir ante eventuales emergencias dentro del complejo industrial.

Según denunció Soepu, algunas de las desvinculaciones alcanzaron a trabajadores que integraban esa brigada, lo que habría reducido la cantidad de personal disponible.

Para el gremio, la dotación quedó por debajo de los niveles mínimos necesarios para garantizar la seguridad del complejo, un planteo que se sumó a los reclamos laborales que forman parte de la negociación.

Con la conciliación extendida hasta el 11 de agosto, las partes tendrán una nueva instancia para discutir el futuro de los trabajadores. En paralelo, la Provincia avanzará con una mesa que incorporará al área de Desarrollo Productivo para analizar las consecuencias del cierre de la única producción de caucho sintético existente actualmente en Argentina.