Un intendente hará pagar a motociclistas que dañaron una calle recién pavimentada: "No lo vamos a tolerar"

Dos motociclistas ingresaron a una calle con el pavimento todavía fresco, provocaron daños y ahora deberán afrontar el costo de las reparaciones, según anticipó la Municipalidad de Oncativo, en Córdoba. El episodio quedó registrado en video y provocó una fuerte reacción del intendente Nicolás Filoni.

El hecho ocurrió el viernes sobre calle Castelli, donde el municipio ejecutaba el último tramo de una obra de repavimentación. El sector permanecía con el tránsito restringido debido a que el hormigón todavía no había completado el proceso de fraguado.

Según explicó Filoni, la zona se encontraba debidamente señalizada. Sin embargo, dos motocicletas atravesaron el lugar y sus ruedas dejaron profundas marcas sobre la superficie recién construida.

“No les importó”

Las imágenes de lo sucedido comenzaron a circular y generaron indignación entre los vecinos. También trascendió un audio en el que el intendente manifestó su enojo por los daños ocasionados.

“No les importó un carajo que el hormigón estuviera fresco”, cuestionó Filoni al referirse a quienes ingresaron al sector pese a las restricciones.

El jefe comunal adelantó además que buscarían que los responsables respondieran económicamente por el perjuicio ocasionado. “Vamos con todo y que paguen lo que tengan que pagar”, afirmó.

Identificaron a los motociclistas

Este lunes, la Municipalidad informó que las tareas realizadas permitieron identificar tanto a las motocicletas involucradas como a sus conductores.

Para establecer sus identidades, las autoridades revisaron las cámaras de seguridad disponibles y realizaron las actuaciones correspondientes.

Una vez identificados, se labraron las actas de infracción y comenzó el procedimiento administrativo y legal contemplado por la normativa vigente. Desde el Ejecutivo local anticiparon que las actuaciones continuarán “hasta sus últimas instancias”.

Deberán afrontar el costo de la reparación

La decisión municipal no se limitará a aplicar las sanciones correspondientes por haber ingresado a un sector restringido. Las autoridades buscarán también que quienes provocaron las marcas paguen el costo necesario para reparar el pavimento.

Desde el municipio consideraron que el deterioro constituye un perjuicio directo sobre el patrimonio público y, en consecuencia, sobre los recursos aportados por los habitantes de la ciudad.

“No vamos a tolerar conductas que atenten contra el patrimonio de toda la comunidad”, señalaron desde la Municipalidad en el comunicado difundido después de identificar a los involucrados.

“Hay inversión y esfuerzo de los contribuyentes”

La gestión de Filoni remarcó que cada intervención realizada sobre la infraestructura urbana demanda recursos públicos y trabajo, por lo que reclamó responsabilidad en el cuidado de las obras.

Desde el municipio señalaron que detrás de cada obra pública “hay planificación, inversión, esfuerzo de los contribuyentes y el trabajo de muchos vecinos”.

Con los responsables ya identificados, el procedimiento continuará por las vías administrativas y legales correspondientes, mientras se determinará el costo que tendrá reparar las marcas que quedaron sobre la calle recién pavimentada.