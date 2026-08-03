Fueron a buscar a su hija por sus 15 años y murieron al caer un árbol sobre su camioneta

Fueron a buscar a su hija por sus 15 años y murieron al caer un árbol sobre la camioneta en la que regresaban a su casa en Mendoza. Las víctimas fueron identificadas como Fabio Germán Pompei, geólogo de 46 años, y Claudia Fabiana Piedi, de 48. La adolescente y otra mujer que viajaban en el asiento trasero sobrevivieron y debieron ser hospitalizadas.

El fatal episodio ocurrió cerca de las 16.35 del sábado en el kilómetro 621 de la Ruta Nacional 143, a la altura del paraje Paso de las Carretas, en el departamento San Carlos. En ese momento se registraban fuertes ráfagas de viento en la zona.

Un árbol de grandes dimensiones se desprendió y cayó directamente sobre la camioneta BAIC en la que se desplazaban las cuatro personas. El impacto afectó principalmente el sector delantero del vehículo, donde viajaba el matrimonio.

Habían ido a buscar a su hija por su cumpleaños

Horas antes del accidente, la adolescente había viajado hasta San Rafael junto a otras jugadoras del Club Banco Mendoza para participar de una jornada de hockey sobre césped.

El regreso del grupo estaba previsto para la noche. Sin embargo, sus padres decidieron viajar para buscar personalmente a su hija y poder compartir en familia una fecha especial: ese sábado cumplía 15 años.

La celebración con amigos estaba prevista para el fin de semana siguiente. Una vez que se reunieron con la adolescente, emprendieron el regreso hacia su vivienda ubicada en Chacras de Coria, departamento Luján de Cuyo.

El árbol impactó sobre la parte delantera

Cuando circulaban por Paso de las Carretas, el árbol cayó sobre el sector del conductor y del acompañante. Debido a la violencia del impacto, Pompei y Piedi fallecieron en el lugar y quedaron atrapados dentro del habitáculo.

En los asientos traseros viajaban la cumpleañera y Andrea Roxana Fariña, de 52 años. Ambas quedaron atrapadas después de que la estructura de la camioneta se deformara por el peso del árbol.

Automovilistas que circulaban por el lugar dieron aviso a los servicios de emergencia. Hasta el sector llegaron efectivos de la Comisaría 18ª, Bomberos del Valle de Uco, integrantes de Defensa Civil y ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado.

Rescataron a la adolescente y a otra mujer

Los bomberos tuvieron que trabajar sobre la carrocería deformada para conseguir liberar a las dos sobrevivientes que permanecían dentro de la camioneta.

La adolescente fue rescatada con lesiones en la cabeza y posibles fracturas, mientras que Fariña también necesitó asistencia tras haber quedado atrapada en el sector posterior del vehículo.

Las dos fueron trasladadas al Hospital Antonio J. Scaravelli, en Tunuyán, donde quedaron bajo atención de los profesionales médicos.

El dolor de la comunidad deportiva

La noticia provocó conmoción en el Club Banco Mendoza, institución en la que Bianca practica hockey sobre césped. Tras conocerse el fallecimiento del matrimonio, la entidad difundió un comunicado para acompañar a la adolescente y a su familia.

“Con profundo pesar, lamentamos el fallecimiento de Fabio Pompei y Fabiana Piedi, padres de Bianca, jugadora de hockey sobre césped de nuestro club”, expresó la institución.

“Toda la comunidad del Club Banco Mendoza se une en este difícil momento, brindándoles su apoyo y afecto”, agregó el comunicado. Como señal de respeto, quedaron suspendidas todas las actividades deportivas y recreativas que estaban previstas para el domingo.

El Club San Pablo Futsal también manifestó sus condolencias y acompañó públicamente a otra de las hijas del matrimonio. “Toda la familia tricolor está con vos”, expresaron desde la institución.