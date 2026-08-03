Cortes de pelo, tortas fritas y juegos: la tarde solidaria que reunió a familias en el Club Toritos de Chiclana

Una jornada solidaria con cortes de pelo gratuitos, tortas fritas, merienda y juegos reunió a niños y familias en el Club Toritos de Chiclana, en Paraná. La actividad fue organizada junto con la Fundación Para Dar y el Centro de Peluqueros y contó con una importante participación de vecinos.

La propuesta tuvo como actividad central los cortes de cabello realizados por estudiantes y profesionales, aunque también incorporó diferentes alternativas recreativas y una merienda para quienes se acercaron hasta las instalaciones del club.

Alejandra, integrante de Toritos de Chiclana, destacó ante Elonce la respuesta que tuvo la convocatoria. “Fue una jornada muy linda. Estamos con tortas fritas, leche para los chicos que se cortan el pelo y la gente grande también se ha cortado”, contó.

Una jornada para acompañar a las familias

Desde el club señalaron que la iniciativa coincidió con uno de los objetivos que mantienen durante todo el año: generar espacios de contención para los niños y las familias que forman parte de la institución.

“Siempre tratamos de contener, que es también lo que hace la Fundación Para Dar. Creo que un mimo en estas épocas que corren está bueno”, expresó Alejandra.

Germán López, referente de la Fundación Para Dar, explicó que buscaron organizar una actividad integral. “En tiempos difíciles hay que estar más cerca de la gente. Si bien el epicentro es el corte de pelo, también acompañamos con otras actividades como juegos y una merienda”, señaló a Elonce.

La propuesta forma parte de una serie de intervenciones que la organización llevó adelante en diferentes sectores de Paraná. Anteriormente habían desarrollado actividades similares en Jardín del Sur y en el barrio Macarone.

Una iniciativa que recorre Paraná

“Paraná es grande, entonces tratamos de llegar a diferentes puntos de la ciudad”, explicó López. La primera experiencia se realizó junto a una comisión vecinal de la zona sur, mientras que la segunda tuvo lugar en la escuela María Reina Inmaculada.

Para la tercera jornada eligieron un club. Desde la Fundación agradecieron a Toritos de Chiclana por facilitar sus instalaciones y sumarse a la propuesta.

También participaron integrantes del Centro de Peluqueros, que llevaron estudiantes para realizar los cortes como parte de su formación. Los trabajos fueron supervisados por profesores y cada práctica quedó registrada dentro de las actividades académicas.

Cortes para chicos y adultos

La amplitud de las instalaciones permitió distribuir sillas, mesas y diferentes sectores para atender simultáneamente a numerosas personas. La convocatoria, según destacaron los organizadores, superó las expectativas.

“Los alumnos vienen entusiasmados”, señalaron desde el Centro de Peluqueros. Además de los niños, también se acercaron adolescentes, madres y mujeres adultas que aprovecharon la oportunidad para realizarse cortes de cabello.

Carlos, profesor a cargo de los estudiantes, remarcó la experiencia que significó para los futuros peluqueros participar de este tipo de iniciativas. “Los alumnos están muy contentos. Hubo una gran convocatoria, así que hemos trabajado todos, y no solamente con chicos, sino también con chicas y señoras”, expresó ante Elonce.

Los diseños futboleros que pidieron los chicos

La combinación entre una jornada de peluquería y un club dedicado al deporte generó también situaciones particulares. Muchos chicos llegaron con pedidos inspirados en los cortes que lucen los futbolistas.

“Los diseños los pidieron y los tienen también. Hay un par de rayitas, estrellitas”, contó entre risas uno de los peluqueros.

Incluso uno de los pequeños planteó un desafío mayor: quería llevar una pelota de fútbol dibujada en su cabello. Debido al tiempo que demandaba realizar el diseño, acordaron dejarlo pendiente para una próxima visita.

Jornada de cortes de pelo solidarios y merienda en el club Toritos de Chiclana

“Uno pidió una pelota, pero no llegamos. Le dijimos que para el próximo corte que vengamos le traemos un diseño ya medio armado”, relató el profesor.

Solidaridad, deporte y encuentro

Mientras avanzaban los cortes, otros chicos participaron de juegos y compartieron la merienda preparada especialmente para la ocasión, con leche y tortas fritas.

Desde Toritos de Chiclana remarcaron que la institución procura acompañar este tipo de propuestas cada vez que existe la posibilidad de ayudar a las familias de la zona. “Todo lo que es solidario, el club está presente. Siempre estamos para ayudar”, destacó Alejandra.