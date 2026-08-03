Alumnos, docentes y familias se unieron para renovar una histórica escuela de Paraná

La comunidad educativa de la Ex Comercio 1 se unió para renovar la escuela mediante jornadas voluntarias de pintura y reacondicionamiento de sus instalaciones. Estudiantes, docentes e integrantes de la cooperadora participaron de los trabajos en la actual Escuela Secundaria Nº 36 “Capitán General Justo José de Urquiza”, con el objetivo de mejorar los espacios que utilizan diariamente.

Las tareas se desarrollaron principalmente durante jornadas sin actividad escolar, entre ellas sábados, feriados, días institucionales e incluso parte de las vacaciones de invierno. La iniciativa buscó intervenir progresivamente las aulas de una institución que cuenta con 44 cursos distribuidos entre los turnos mañana y tarde.

El rector, Flavio Camartino, explicó a Elonce que el proyecto surgió desde la Asociación Cooperadora Onésimo Leguizamón y que parte de los recursos necesarios fueron obtenidos mediante un bingo organizado para recaudar fondos. “Esta vez fue para la pintura, puesta en valor y refacción de las aulas. Se consiguió la pintura y nos quedó la mano de obra”, relató.

Una renovación realizada “a pulmón”

Una vez adquirida la pintura, el desafío fue conseguir las personas necesarias para concretar los trabajos. Fue entonces cuando integrantes de diferentes sectores de la comunidad educativa decidieron involucrarse personalmente.

“Acá es entre todos”, destacó Camartino. Según explicó, participaron miembros de la cooperadora, estudiantes, profesores y familiares de los docentes. Además, recibieron colaboración de una cuadrilla perteneciente a la Dirección de Arquitectura de la Provincia.

“Como les decimos siempre a los chicos, todo se hace a pulmón”, expresó el rector, quien destacó especialmente el acompañamiento permanente de la cooperadora y la participación de quienes se acercaron voluntariamente para mejorar las condiciones del establecimiento.

Docentes y estudiantes dedicaron su tiempo libre

Elizardo Medrano, integrante de la cooperadora, contó a Elonce que las jornadas fueron organizadas buscando no interferir con el normal desarrollo de las clases. Para eso aprovecharon sábados, feriados y otras fechas en las que los estudiantes no concurrían normalmente a las aulas.

Uno de esos momentos fue una reciente jornada institucional. Una vez terminadas las actividades previstas para ese día, numerosos docentes permanecieron en el establecimiento para continuar pintando.

El trabajo había comenzado incluso durante el receso invernal. “Nos tomamos unos días de vacaciones de julio y comenzamos a pintar las aulas”, recordó Medrano. La intención inicial había sido avanzar con una mayor cantidad de espacios durante el receso, pero los recursos disponibles obligaron a realizar las mejoras progresivamente.

Piden colaboración para continuar las tareas

Los materiales utilizados también fueron aportados mediante un esfuerzo conjunto. La cooperadora compró pinceles, rodillos y espátulas, mientras que docentes y estudiantes llevaron elementos que tenían disponibles en sus hogares.

“Los chicos también por ahí buscaron de su casa algún pincel viejo que pueda ayudar para pintar y con todos esos materiales estamos pintando las aulas y dejándolas en condiciones”, explicó el integrante de la cooperadora.

Por ese motivo, desde la institución convocaron a vecinos, exalumnos y miembros de la comunidad educativa que puedan colaborar con pinceles, rodillos y otros elementos necesarios para continuar con las tareas de reacondicionamiento.

El aporte de Arquitectura

Durante la última semana también intervino una cuadrilla de albañiles perteneciente a la Dirección de Arquitectura de la Provincia, que desarrolló tareas complementarias para mejorar distintos sectores del edificio.

Desde la comunidad educativa agradecieron especialmente el acompañamiento recibido por parte del organismo provincial y destacaron el trabajo realizado por la cuadrilla durante su paso por la institución.

La colaboración permitió complementar las jornadas impulsadas desde la propia escuela y avanzar con el objetivo de recuperar progresivamente diferentes espacios del establecimiento.

La escuela se prepara para cumplir 80 años

La renovación tiene además un motivo especial: en 2027 la histórica institución cumplirá 80 años y la comunidad educativa ya comenzó a prepararse para celebrar el aniversario.

“Los chicos están recontentos, cuidando las aulas entre los dos turnos”, destacaron desde la cooperadora. La participación estudiantil permitió, además, fortalecer el cuidado de los espacios renovados y generar un mayor compromiso con el establecimiento.

La comunidad educativa de la Ex Comercio 1 se une para renovar la escuela

“Eso le da el sentido de pertenencia a los chicos y la fuerza para seguir adelante y decir: ‘Esta es la escuela donde yo quiero habitar, de esta manera yo quiero hacer escuela’”, reflexionó Camartino ante Elonce.

Con vistas al aniversario, también comenzaron a convocar a antiguas promociones para que vuelvan a acercarse a la institución y formen parte de las actividades previstas. La intención es realizar un gran festejo que reúna a distintas generaciones que pasaron por sus aulas.

Mientras avanzan los preparativos, estudiantes, docentes, cooperadora y familias continuarán trabajando para poner en valor el edificio. El objetivo, señalaron, es llegar a los 80 años con una escuela renovada a partir del esfuerzo conjunto de toda su comunidad.