La APB impulsa talleres para prevenir hechos de violencia en el básquet entrerriano

La APB busca prevenir conflictos en el básquet, mediante un programa de talleres y espacios de diálogo que involucra a árbitros, dirigentes, entrenadores, jugadores y familias. La iniciativa surgió luego de los recientes episodios de violencia registrados contra jueces en partidos oficiales y apunta a promover un clima de respeto en el básquet.

El presidente de la Asociación Paranaense de Básquet (APB), Edgardo Buffa, explicó a Elonce que el proyecto comenzó a gestarse tras el primer hecho ocurrido en un encuentro de la categoría U13 femenina. "Si este clima no se aborda rápidamente, va creciendo. Y creció más rápido de lo que esperábamos", expresó.

En ese contexto, la entidad reformuló una propuesta que ya venía desarrollando junto al programa "Sembrando Huellas", coordinado por el basquetbolista Lisandro Ruiz Moreno, y la transformó en un plan integral de prevención de conflictos.

Un diagnóstico construido desde la experiencia de los árbitros

Como primera acción se llevó adelante el denominado "Taller Cero", destinado exclusivamente a los árbitros. El objetivo fue conocer de primera mano las situaciones que atraviesan durante los partidos y generar un diagnóstico que sirva como base para las próximas etapas del programa.

"La idea era que la charla fuera entre ellos. Las opiniones se recabaron de manera anónima para construir un diagnóstico entre todos", explicó Buffa.

El dirigente señaló que uno de los principales problemas detectados es la falta de comunicación entre los distintos actores del deporte. "Parte del problema tiene que ver con el hecho de no entender el lugar del otro", sostuvo.

El próximo paso: trabajar con jugadores, padres y clubes

La APB ahora extenderá los talleres a las categorías formativas, el minibásquet y las familias, mientras avanzan distintas mesas de diálogo para definir protocolos de actuación ante situaciones de conflicto.

Uno de los cambios será reforzar la figura del responsable de cancha, con pautas claras sobre cómo intervenir cuando aparezcan incidentes protagonizados por espectadores. "Tenemos muchos problemas con el público. La idea es actuar desde el inicio para evitar que las situaciones se desborden", indicó Buffa.

El dirigente también destacó que, en casos recientes, la decisión fue identificar y sancionar a las personas responsables de las agresiones, además de aplicar medidas preventivas sobre el club. "No alcanza con sancionar a la institución; las personas que protagonizaron los hechos también deben asumir las consecuencias", concluyó.