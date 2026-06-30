"Realmente es grave porque esta vez fue desde adentro", afirmó el presidente de APB tras los hechos de violencia

La Asociación Paranaense de Básquet (APB) decidió suspender toda la actividad oficial luego de los nuevos episodios de violencia registrados durante un partido de la categoría U21 entre Estudiantes y Sionista, donde un árbitro fue agredido. La medida alcanzó también a la primera final de Primera División entre Recreativo y Olimpia, que debía disputarse este martes.

El presidente de la APB, Edgardo Buffa, explicó a Elonce que la situación generó una profunda preocupación en toda la dirigencia y obligó a revisar los protocolos de seguridad para intentar garantizar la continuidad de las competencias. "Lo primero es expresar nuestro más enérgico repudio y la profunda tristeza que tenemos nosotros y todo el básquet. Lo que sucedió es algo que no tenía que pasar", afirmó.

"La violencia fue escalando"

Buffa recordó que los hechos no comenzaron con el incidente del fin de semana, sino que fueron precedidos por otros episodios ocurridos durante la temporada. "Todo empezó con el ingreso de un espectador a la cancha durante un partido femenino en Ciclista. Después ocurrió lo de Crespo, donde hubo incidentes en las inmediaciones del club. Eso nos mostró que había una escalada de violencia", señaló.

Frente a ese panorama, la APB comenzó a trabajar junto a los clubes en distintas medidas preventivas. "Habíamos elaborado un protocolo que contemplaba seguridad privada en algunos partidos y, en otros casos, que los clubes designaran dos personas para recibir, acompañar y garantizar la salida de los árbitros. Suena raro decirlo, porque no debería ser necesario, pero lamentablemente hoy sí lo es", sostuvo.

"Nos deja en una situación muy difícil"

El dirigente remarcó que el último episodio resultó especialmente grave porque, según explicó, involucró a una persona vinculada institucionalmente con uno de los clubes. "Esta vez fue alguien que estaba dentro de la cancha, un representante de un club que incluso en otras oportunidades había estado encargado de cuidar a los árbitros. Eso nos deja en una situación muy complicada", expresó.

Buffa también lamentó las consecuencias que la suspensión genera sobre quienes no tuvieron ninguna participación en los incidentes. "Los chicos que iban a jugar la final trabajaron todo el año para llegar a este momento y hoy no saben cuándo van a jugar ni siquiera si podrán hacerlo, porque ahora comienzan otras competencias y muchos planteles cambian. Terminan pagando los platos rotos muchísimas personas por culpa de una minoría", afirmó.

Qué resolvió la APB

El presidente de la entidad explicó que, además de la suspensión preventiva del delegado en sus funciones dentro de la Asociación, el Tribunal de Penas dictó una resolución provisoria. "El Tribunal suspendió preventivamente, mientras dure la investigación, a todas las personas mencionadas en los informes arbitrales y ordenó distintas medidas de prueba, entre ellas el análisis de videos y la identificación de quienes participaron en los hechos", indicó.

Asimismo, adelantó que el encuentro de la categoría U21 se reprogramó para disputarse con un importante operativo de seguridad. "El partido se jugará con presencia policial a cargo del Club Estudiantes y bajo el criterio de tolerancia cero con la violencia. Cualquier incidente podría derivar en la suspensión del estadio para actividades deportivas", advirtió.

"No podemos permitir que esto destruya el trabajo de los clubes"

Buffa aseguró que el objetivo inmediato es reanudar la competencia lo antes posible, aunque reconoció que antes deben brindar garantías a árbitros, jugadores y dirigentes. "Ojalá podamos encontrar la forma de destrabar esta situación gradualmente. Queremos que el torneo siga jugándose, pero con todos los recaudos necesarios", manifestó.

La APB suspendió la primera final entre Recreativo y Olimpia

Finalmente, destacó el enorme esfuerzo que realizan los clubes para sostener el básquet amateur. "Todo esto se hace a pulmón, con muchísimo trabajo. Los clubes hacen un esfuerzo enorme para mantener la competencia y estas situaciones realmente desaniman. No podemos permitir que unos pocos destruyan el trabajo que hace tanta gente todos los días por el básquet de Paraná", concluyó.