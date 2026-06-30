Paritaria estatal: ATE pidió plan para recuperar salarios y convocó a movilización contra la reforma previsional

La convocatoria del Gobierno de Entre Ríos a una nueva mesa paritaria para el próximo lunes renovó las expectativas de los gremios estatales. El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, aseguró que esperan una propuesta que no solo contemple una recomposición salarial, sino también un plan para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.

"La convocatoria es muy importante para los trabajadores y trabajadoras. La estábamos esperando. Estamos en una situación extremadamente difícil y vamos perdiendo entre un 41,2% y un 41,4% de poder adquisitivo, según el análisis que se tome. Solo este año ya perdimos un 7,2%", afirmó en diálogo con Elonce.

Muntes recordó que ATE rechazó el último acuerdo salarial aceptado por otros gremios porque lo consideró insuficiente. "Fuimos a debatir en las asambleas y nuestro Consejo Provincial resolvió rechazar la propuesta porque no alcanzaba para revertir el atraso salarial que venimos sufriendo", sostuvo.

"Necesitamos un plan para recuperar el salario"

De cara a la reunión del lunes, el dirigente adelantó cuál será el principal planteo del sindicato. "Vamos a pedir exactamente lo mismo: un plan del Gobierno para recuperar el salario. Varias veces nos dijeron que lo iban a presentar, pero todavía lo estamos esperando. A este gobierno le queda poco más de un año de mandato y todavía no hemos recuperado el poder adquisitivo", expresó.

Asimismo, advirtió que limitarse a actualizar los salarios según la inflación no alcanzará para revertir la situación. "Si solamente hablamos de la inflación del mes anterior vamos a seguir perdiendo poder adquisitivo. Esa pérdida impacta directamente en la calidad de vida de los trabajadores. Esperamos que el lunes haya una propuesta concreta para empezar a recuperar el salario", remarcó.

Reclaman discutir las condiciones laborales

Muntes también reclamó que la convocatoria incluya una agenda de trabajo sobre las condiciones laborales en la administración pública. "Esperemos que sea una mesa real, donde podamos debatir con pluralidad y democracia. Presentamos 17 puntos vinculados con condiciones de trabajo y todavía no pudimos discutir ninguno. Salario y condiciones laborales deben ser los ejes centrales", manifestó.

El dirigente cuestionó además que, cuando ATE no acompaña las propuestas oficiales, el gremio quede marginado de algunas instancias de negociación.

Rechazo a la reforma previsional

Por otra parte, el secretario general de ATE confirmó que el sindicato participará de la movilización convocada para este miércoles frente a la Caja de Jubilaciones, en rechazo al proyecto de reforma previsional que se debate en la Legislatura. "Mañana, a las 9.30, nos concentramos en la Caja de Jubilaciones para decirle con claridad al Gobierno y a los senadores que no acompañen este proyecto. Es una reforma que recorta derechos y va en contra de los intereses de los trabajadores", sostuvo.

En ese sentido, consideró que la mayoría de las exposiciones realizadas durante el tratamiento legislativo coincidieron en cuestionar la iniciativa. "Esperemos que los senadores entiendan que este proyecto no puede avanzar. Si avanza, serán responsables del fenomenal ajuste que estamos recibiendo los trabajadores", afirmó.

"La mayoría de los estatales son pobres"

Muntes también cuestionó la pérdida del poder adquisitivo y sostuvo que gran parte de los empleados públicos atraviesa una situación económica crítica. "El 85% de los trabajadores que representamos está por debajo de la canasta familiar. Eso quiere decir que la mayoría de los trabajadores estatales somos pobres", aseguró.

El gobierno provincial convocó a mesa paritaria a gremios estatales

Finalmente, rechazó que la solución pase únicamente por refinanciar las deudas de los empleados. "Esto no cambia refinanciando deudas. Cambia con salarios dignos. Los trabajadores no llegamos a fin de mes, muchos tarjetean para poder comer. El responsable de esta situación es el Gobierno y esperamos que el lunes dé una respuesta concreta", concluyó.