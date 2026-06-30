Pruebas Aprender 2025: qué revelaron los resultados en Lengua y Matemática

El Gobierno informó que los resultados de las pruebas Aprender 2025 reflejaron una mejora en alfabetización respecto de 2023. Además, destacó una participación récord de escuelas y estudiantes en la evaluación nacional.
Los resultados de las pruebas Aprender 2025 mostraron una mejora en los niveles de alfabetización de los alumnos de sexto grado de primaria. Según informó el Gobierno nacional, más del 70% de los estudiantes alcanzó los niveles de lectura esperables al finalizar el primer ciclo de la escuela primaria, lo que representa un incremento de 10,5 puntos porcentuales respecto de la evaluación realizada en 2023.
Desde el Ministerio de Capital Humano destacaron que se trata del mejor resultado registrado en la última década. Además, señalaron que el porcentaje de estudiantes ubicados por debajo del nivel básico descendió del 11,9% en 2023 al 4,9% en la edición de este año.
Las pruebas Aprender constituyen el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes y permiten elaborar un diagnóstico del sistema educativo argentino. En esta oportunidad participaron alrededor de 750.000 alumnos de sexto grado pertenecientes a más de 20.000 escuelas de todo el país.
Cómo se miden los resultados
La evaluación clasifica el desempeño de los estudiantes en cuatro niveles: por debajo del básico, básico, satisfactorio y avanzado.
De acuerdo con los datos difundidos oficialmente, el crecimiento en lectura permitió que más de siete de cada diez alumnos alcanzaran los niveles esperados para su trayectoria escolar.
En cuanto a Matemática, el Ministerio de Capital Humano informó que cinco de cada diez estudiantes lograron ubicarse en los niveles satisfactorio y avanzado. Sin embargo, no difundió el informe completo ni precisó los porcentajes finales correspondientes a esta edición.
Matemática, sin grandes cambios
En la evaluación de 2023, el 51,4% de los alumnos había alcanzado el nivel esperado en Matemática. Según el Gobierno, en 2025 también se registraron mejoras, aunque sin brindar cifras detalladas.
Los resultados históricos muestran que el desempeño en esa área se mantiene relativamente estable desde hace más de una década. En 2013, cuando la evaluación se realizaba bajo el Operativo Nacional de Evaluación (ONE), el 48,3% de los estudiantes se ubicaba por debajo del nivel satisfactorio.
Participación récord
Según los datos oficiales, respondió el 95% de las escuelas convocadas y participó el 84% de los estudiantes, cifras que fueron calificadas por la cartera educativa como un récord para este tipo de evaluaciones nacionales.