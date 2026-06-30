Hospitalizaron a cuatro cadetes de la Policía que volcaron su auto en Ruta 18 cuando viajaban a Paraná

Cinco cadetes de la Policía de Entre Ríos protagonizaron un grave siniestro vial este martes, cerca del mediodía, sobre la Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 61, unos ocho kilómetros antes del ingreso a Viale.

Como consecuencia del violento despiste y vuelco, cuatro de los estudiantes de la Escuela Superior de Oficiales fueron hospitalizados, mientras que el conductor resultó ileso.

El grupo viajaba en sentido este-oeste con destino a la institución policial ubicada en Paraná cuando, por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control del automóvil. El vehículo se desvió hacia la banquina norte y terminó completamente volcado, con las ruedas hacia arriba.

El rodado involucrado fue un Fiat Siena, perteneciente a otro integrante de la fuerza, que contaba con la correspondiente autorización digital mediante la aplicación Mi Argentina para ser utilizado.

Quiénes viajaban en el vehículo

Al volante se encontraba un joven de 21 años, oriundo de Concordia y cadete de segundo año, quien no sufrió lesiones. Junto a él viajaban una mujer de 25 años, también de Concordia y cadete de tercer año, además de otros tres estudiantes de la Escuela Superior de Oficiales.

En los asientos traseros se trasladaban una joven de 20 años, oriunda de Villaguay y cadete de segundo año; un joven de 24 años, de Concordia y cadete de primer año; y otro estudiante de 21 años, también de Concordia y cursante de segundo año.

(Nueva Zona).

Como consecuencia del fuerte impacto, los cuatro acompañantes sufrieron diversas lesiones y debieron ser asistidos por los servicios de emergencia que acudieron rápidamente al lugar del accidente.

Amplio operativo de emergencia

Los heridos fueron trasladados en primera instancia al Hospital Dr. Castilla Mira de Viale, donde recibieron las primeras atenciones médicas. Posteriormente, debido a la complejidad de las lesiones que presentaba, la joven de 20 años fue derivada al Hospital San Martín de Paraná para una atención de mayor complejidad.

(Nueva Zona).

En el operativo intervinieron profesionales de la salud del hospital vialense, efectivos del puesto caminero ubicado en el cruce de rutas, Bomberos Voluntarios de Viale y ambulancias privadas, que trabajaron de manera coordinada para asistir a las víctimas.

Además, debido a que los involucrados pertenecen a la Escuela Superior de Oficiales de la Policía de Entre Ríos, también se hizo presente en el lugar el Director de Institutos Policiales de la provincia, mientras continúan las actuaciones para determinar las causas que provocaron el despiste y posterior vuelco.