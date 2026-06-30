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Policiales Trágico siniestro

Dos camiones chocaron de frente en la Ruta 52 y un chofer murió atrapado en la cabina

El accidente ocurrió durante la madrugada de este martes, a la altura del paraje Aguas Blancas, en jurisdicción salteña. Los dos choferes quedaron atrapados dentro de los vehículos y uno de ellos fue trasladado de urgencia al hospital de Susques.

30 de Junio de 2026
Accidente en Salta y Jujuy.
Accidente en Salta y Jujuy.

El accidente ocurrió durante la madrugada de este martes, a la altura del paraje Aguas Blancas, en jurisdicción salteña. Los dos choferes quedaron atrapados dentro de los vehículos y uno de ellos fue trasladado de urgencia al hospital de Susques.

Dos camiones chocaron de frente durante la madrugada de este martes sobre la Ruta Nacional 52, a la altura del paraje Aguas Blancas, en el límite entre Jujuy y Salta. Como consecuencia del impacto, murió un conductor de 41 años y el otro fue trasladado de urgencia al hospital de Susques.

 

El siniestro ocurrió en jurisdicción de la provincia de Salta y tuvo como protagonistas a un Ford Cargo y un camión tractor Mercedes Benz. Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos impactaron de frente sobre la traza nacional.

 

 

Tras el choque, los dos conductores quedaron atrapados dentro de las cabinas. La gravedad del impacto obligó a desplegar un operativo conjunto con personal de emergencias y fuerzas de seguridad de ambas provincias.

 

Trabajaron bomberos de Jujuy y Salta

 

Personal de Bomberos de la Unidad Regional 3 intervino en el lugar junto a efectivos de Seguridad Vial, Criminalística y la Seccional 20 de Susques. Para liberar a las víctimas atrapadas, utilizaron tijeras hidráulicas y otros elementos de corte.

 

Durante las tareas de rescate, se constató que el conductor del Mercedes Benz, de 41 años, había fallecido en el lugar. En tanto, el otro chofer fue asistido y derivado al nosocomio de la localidad jujeña de Susques.

 

Uno de los heridos fue trasladado al hospital de Susques.
Uno de los heridos fue trasladado al hospital de Susques.

 

La Comisaría Seccional 8ª de Salta quedó a cargo de las actuaciones por corresponder a la jurisdicción donde ocurrió el hecho. Los investigadores deberán establecer cómo se produjo la colisión frontal entre los camiones.

 

Investigan las causas del impacto

 

El tránsito en la zona quedó afectado mientras se desarrollaban las pericias y el retiro de los vehículos involucrados. La Ruta Nacional 52 es una vía clave de conexión entre el norte argentino y sectores de la Puna, con circulación frecuente de transporte pesado.

 

 

Hasta el momento no se difundieron las identidades de los conductores ni un parte médico actualizado sobre el estado del hombre trasladado a Susques. La investigación continúa para determinar las circunstancias que derivaron en el choque entre los camiones.

Temas:

Camiones accidente fatal Salta Jujuy
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