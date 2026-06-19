Trasladaron a Paraná a camionero que perdió un brazo tras choque frontal en la Ruta 6

El camionero brasileño que resultó gravemente herido en el choque frontal entre dos transportes de carga sobre la Ruta Provincial 6, cerca del acceso a Maciá, sufrió la amputación de uno de sus brazos debido a la gravedad de las lesiones y fue derivado al Hospital San Martín de Paraná.

El siniestro ocurrió durante la tarde del jueves, en medio de intensas lluvias. El conductor, de 43 años y radicado en Brasil, quedó atrapado dentro de la cabina del camión tras el impacto y debió ser rescatado por los equipos de emergencia.

Inicialmente fue trasladado al Hospital Santa Rosa de Villaguay, donde los estudios médicos determinaron que presentaba una fractura de peroné, múltiples traumatismos y un severo compromiso en su brazo izquierdo. Debido al carácter irreversible de las lesiones, los profesionales debieron practicar la amputación a la altura del codo.

Posteriormente, el hombre fue derivado al Hospital San Martín de Paraná, donde permanece internado bajo estricta observación médica mientras continúa su recuperación, indica Estación Plus.

Cómo fue el accidente

El choque se produjo sobre la Ruta Provincial 6, a pocos kilómetros del acceso a Maciá. Según se informó, estuvieron involucrados un camión Volvo con semirremolque de origen brasileño, que circulaba de norte a sur con dos ocupantes, y un camión Scania 112 con acoplado, conducido por un joven oriundo de Villaguay que se desplazaba en sentido contrario.

Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron de manera frontal en momentos en que se registraban intensas precipitaciones en la zona.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que trabajan para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro vial.