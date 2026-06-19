 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Trasladaron a Paraná a camionero que perdió un brazo tras choque frontal en la Ruta 6

Un camionero brasileño sufrió lesiones irreversibles tras el impacto frontal ocurrido este jueves en la Ruta 6. Fue operado en Villaguay y derivado al Hospital San Martín de Paraná.

19 de Junio de 2026
Tras el choque entre camiones, debieron amputarle un brazo a camionero
Tras el choque entre camiones, debieron amputarle un brazo a camionero

Un camionero brasileño sufrió lesiones irreversibles tras el impacto frontal ocurrido este jueves en la Ruta 6. Fue operado en Villaguay y derivado al Hospital San Martín de Paraná.

El camionero brasileño que resultó gravemente herido en el choque frontal entre dos transportes de carga sobre la Ruta Provincial 6, cerca del acceso a Maciá, sufrió la amputación de uno de sus brazos debido a la gravedad de las lesiones y fue derivado al Hospital San Martín de Paraná.

 

El siniestro ocurrió durante la tarde del jueves, en medio de intensas lluvias. El conductor, de 43 años y radicado en Brasil, quedó atrapado dentro de la cabina del camión tras el impacto y debió ser rescatado por los equipos de emergencia.

Inicialmente fue trasladado al Hospital Santa Rosa de Villaguay, donde los estudios médicos determinaron que presentaba una fractura de peroné, múltiples traumatismos y un severo compromiso en su brazo izquierdo. Debido al carácter irreversible de las lesiones, los profesionales debieron practicar la amputación a la altura del codo.

 

Posteriormente, el hombre fue derivado al Hospital San Martín de Paraná, donde permanece internado bajo estricta observación médica mientras continúa su recuperación, indica Estación Plus.

Cómo fue el accidente

El choque se produjo sobre la Ruta Provincial 6, a pocos kilómetros del acceso a Maciá. Según se informó, estuvieron involucrados un camión Volvo con semirremolque de origen brasileño, que circulaba de norte a sur con dos ocupantes, y un camión Scania 112 con acoplado, conducido por un joven oriundo de Villaguay que se desplazaba en sentido contrario.

 

Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron de manera frontal en momentos en que se registraban intensas precipitaciones en la zona.

 

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que trabajan para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro vial.

Temas:

choque frontal de camiones Ruta Provincial 6 camionero brasileño Hospital San Martín
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso