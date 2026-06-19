Un hombre fue detenido tras una denuncia por exhibiciones obscenas en un colectivo

Un hombre de 52 años fue aprehendido durante la mañana del jueves 18 de junio en Concordia, acusado de realizar exhibiciones obscenas dentro de un colectivo del transporte público de pasajeros.

El procedimiento se concretó luego de que una joven alertara al chofer de la unidad sobre lo ocurrido mientras ambos viajaban en la parte trasera.

Según publicó Concordia Policiales, el episodio se registró cerca de las 11:25, cuando personal de la comisaría Segunda fue comisionado hacia la zona de calles Vélez Sarsfield y Feliciano.

Cómo se dio la intervención

La intervención se produjo a partir del pedido del conductor de la línea 4, quien solicitó la presencia policial ante la situación denunciada.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una joven de 18 años, quien manifestó que viajaba sentada en el sector trasero del colectivo, frente al hombre.

De acuerdo con su relato, el acusado exhibió sus genitales y luego comenzó a orinar dentro de la unidad, lo que motivó el inmediato aviso al chofer.

Intervención policial en la unidad

Ante lo sucedido, el conductor detuvo el recorrido y pidió asistencia a la Policía. La presencia de los uniformados permitió avanzar con las primeras actuaciones y recabar el testimonio de la joven que denunció el hecho ocurrido dentro del transporte público.

El caso quedó en conocimiento del fiscal de Género, Juan Pablo De Giambattista, quien dispuso la aprehensión del hombre de 52 años. La medida fue ordenada en el marco de una investigación por el supuesto delito de exhibiciones obscenas, conforme a la información difundida tras el procedimiento.

Tras la intervención, el hombre fue trasladado para quedar a disposición de la Justicia. En tanto, las actuaciones continuaron bajo la órbita de la fiscalía interviniente, mientras se reúne la documentación correspondiente por el episodio registrado en el colectivo de la línea 4.