Acoso callejero en Paraná: detuvieron a un hombre acusado de intentar besar a una adolescente de 14 años

REDACCIÓN ELONCE
El acoso callejero en Paraná derivó en la detención de un hombre de 43 años que habría besar a una adolescente de 14 años en la vía pública. El hecho ocurrió este miércoles al mediodía y fue confirmado a Elonce por la Policía local.
El caso de acoso callejero en Paraná generó preocupación en la comunidad luego de que un hombre fuera detenido por la Policía tras ser acusado de besar a una adolescente de 14 años en plena vía pública, en inmediaciones de calles O’Higgins y Las Garzas. El hecho ocurrió cerca del mediodía de este miércoles y fue investigado por personal de la Comisaría Tercera de la Departamental Paraná.
En un primer momento, las autoridades descartaron la hipótesis de un intento de secuestro y confirmaron que se trató de una situación de acoso callejero. La intervención policial se dio a partir del análisis de cámaras de videovigilancia del barrio Incone, lo que permitió identificar al sospechoso.
El jefe de la Comisaría Tercera, Ángel Riquelme, brindó precisiones sobre el caso y explicó cómo se desarrolló el procedimiento que culminó con la detención del acusado.
La investigación y la intervención policial
“En primera instancia, comentó que no se trató de un intento de secuestro a una menor de 14 años en zona de calles O’Higgins y Las Garzas, de la ciudad de Paraná, sino de un caso de acoso callejero de parte de un hombre, mayor de edad”, indicaron fuentes policiales en base al testimonio oficial.
Según detalló Riquelme, el seguimiento de cámaras de seguridad fue clave para dar con el sospechoso. Posteriormente, los efectivos lograron ubicarlo en la vía pública, donde fue demorado y puesto a disposición de la Justicia.
Tras la intervención, la Fiscalía de Género en turno ordenó su traslado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó detenido mientras avanza la investigación del caso.
Detalles del hecho y contención a la víctima
De acuerdo con lo informado por el jefe policial a Elonce, el hombre se habría acercado a la adolescente con una actitud inapropiada en la vía pública. El adulto se acercó a la adolescente pidiéndole un beso, ella se alejó hasta resguardarse con su tía, precisó Riquelme.
La menor no sufrió lesiones físicas, aunque recibió asistencia psicológica tras el episodio. Las autoridades remarcaron la importancia de la intervención rápida para resguardar a la víctima y evitar una posible escalada del hecho.
El acusado es un hombre de 43 años que vive en situación de calle, según confirmaron fuentes policiales. La causa continúa en investigación bajo la órbita de la Fiscalía de Género, que deberá determinar las responsabilidades penales del detenido en el marco del hecho denunciado.