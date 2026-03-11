Video: iba en bicicleta rumbo a su casa y un automovilista la manoseó

Una mujer que circulaba en bicicleta por una calle del municipio bonaerense de Morón denunció haber sido víctima de un episodio de acoso callejero cuando un automovilista se acercó con su vehículo y la tocó mientras avanzaba por la vía pública. El hecho ocurrió días atrás, aunque tomó mayor repercusión tras difundirse imágenes captadas por cámaras de seguridad.

Según trascendió, la víctima tiene 31 años y realizaba su recorrido habitual por la zona luego de haber dejado a su hija en la escuela. En ese momento se desplazaba en bicicleta por calle Saladillo, entre Cucha Cucha y Martín Coronado, cuando un utilitario se aproximó y circuló a la par durante algunos metros.

De acuerdo con lo informado, el episodio ocurrió el pasado 5 de marzo, aunque las imágenes se viralizaron recientemente después de que vecinos compartieran el registro de las cámaras de seguridad instaladas en el barrio.

El momento del ataque

Mientras la mujer continuaba su trayecto en bicicleta, el conductor de un vehículo utilitario Peugeot 2008 de color negro se ubicó a su lado. En ese instante, el hombre sacó el brazo izquierdo por la ventanilla y le tocó los glúteos antes de acelerar y retirarse del lugar.

La situación tomó por sorpresa a la víctima, que reaccionó inmediatamente y le gritó al conductor, aunque el automovilista continuó su marcha sin detenerse. La mujer relató posteriormente que apenas pudo frenar su recorrido y procesar lo ocurrido.

🚨 ACOSO EN CASTELAR Una joven que circulaba en bicicleta por una avenida de Castelar, partido de Morón, denunció haber sido víctima de acoso cuando un hombre que pasaba en un auto la manoseó y escapó del lugar. El hecho quedó registrado en imágenes que rápidamente generaron… pic.twitter.com/ClSRtDox53 — El Nacional de Matanza (@NacionalMatanza) March 10, 2026

En declaraciones a TN, recordó el momento del ataque y explicó que sintió el vehículo muy cerca antes de advertir lo que sucedía. También señaló que el conductor la miró mientras realizaba el contacto y luego se alejó rápidamente.

Investigación en curso

Tras el episodio, la mujer regresó al barrio con el objetivo de consultar a los vecinos si alguna cámara de seguridad había registrado la secuencia. El material obtenido permitió identificar la patente del vehículo involucrado en el hecho.

Con esas imágenes como prueba, la víctima radicó la denuncia correspondiente ante las autoridades. La causa quedó caratulada como abuso sexual simple y es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Morón.