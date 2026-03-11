Tras negociaciones por la seguridad, Huracán podrá jugar con público ante River

Huracán recibirá este jueves a River en el estadio Tomás Adolfo Ducó con un aforo reducido de aproximadamente 15 mil espectadores, luego de una serie de gestiones y negociaciones con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La medida se tomó tras el derrumbe ocurrido días atrás en un estacionamiento de un complejo de viviendas ubicado en las inmediaciones del estadio.

El encuentro, correspondiente a la décima fecha de la Zona B del Torneo Apertura, comenzará a las 21:30 y contará con arbitraje de Nicolás Ramírez, mientras que Sebastián Habib estará a cargo del VAR. El partido podrá verse a través de TNT Sports Premium.

La habilitación del estadio para recibir público se confirmó tras una prolongada discusión entre el club y las autoridades porteñas, que finalmente acordaron permitir el ingreso de cerca del 30% de la capacidad del estadio.

Aforo reducido en el Ducó

El club Huracán había iniciado gestiones para poder disputar el encuentro con presencia de público luego de que surgieran dudas sobre las condiciones de seguridad en la zona. El incidente ocurrido en un complejo cercano generó preocupación y obligó a revisar las medidas de seguridad para el desarrollo del partido.

Tras las evaluaciones correspondientes, se resolvió permitir el ingreso de una cantidad limitada de espectadores. De esta manera, Huracán podrá contar con el apoyo de una parte de su público en un encuentro que aparece como importante para las aspiraciones del equipo en el campeonato.

El equipo dirigido por Diego Martínez llega a este compromiso ubicado en el sexto lugar de la Zona B con 12 puntos, por lo que un triunfo podría acercarlo a la parte alta de la tabla.

Por el socavón en el Parque Patricio estaba en duda el partido. Foto: Archivo.

River y el debut de Coudet

En el caso de River, el partido marcará el estreno de Eduardo “Chacho” Coudet como director técnico del equipo de Núñez. El entrenador asumió recientemente el cargo tras la salida de Marcelo Gallardo, quien dejó una etapa marcada por numerosos títulos en la institución.

En la actual edición del Torneo Apertura, el conjunto riverplatense se ubica en la séptima posición de la Zona B con 11 puntos. Una victoria en Parque Patricios le permitiría consolidarse dentro de la zona de clasificación a los playoffs.

En los enfrentamientos recientes entre ambos equipos se registró un leve predominio de Huracán, que logró imponerse en tres de los últimos cinco partidos disputados entre ambos, mientras que River ganó uno y el restante terminó en empate.

Posibles formaciones

Para el encuentro de este jueves, Huracán formaría con Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo.

Por su parte, River saldría a la cancha con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro River, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Sebastián Driussi.

El partido se jugará en el estadio Tomás Adolfo Ducó desde las 21:30 y será uno de los encuentros destacados de la jornada del Torneo Apertura.