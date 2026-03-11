Echagüe ganó en Santa Fe y mantuvo la categoría en la Liga Nacional de Vóley

Echagüe logró mantener su lugar en la segunda categoría del vóley argentino después de superar como visitante a Libertad de San Jerónimo Norte en el encuentro decisivo de la serie por la permanencia. El conjunto paranaense se impuso por 3 sets a 2 en un partido muy parejo y aseguró su continuidad en la Liga Nacional.

El duelo se resolvió en tie break y tuvo un desenlace cargado de tensión. En el tramo final del quinto set, Echagüe se encontraba en desventaja por 14-11, pero consiguió reaccionar en un momento clave del partido, levantó la diferencia y terminó dando vuelta el marcador para quedarse con la victoria.

De esta manera, el equipo entrerriano aseguró su permanencia en la categoría, mientras que Libertad de San Jerónimo Norte, uno de los clubes con tradición en la competencia, descendió al Torneo Federal tras perder la serie.

Una serie definida en el último partido

La definición por la permanencia llegó al tercer encuentro luego de que ambos equipos repartieran victorias en los primeros dos partidos de la serie. El cruce comenzó en Paraná, donde Echagüe logró imponerse en un duelo muy equilibrado que se extendió hasta el tie break.

En ese primer compromiso, el equipo paranaense ganó por 3 sets a 2 con parciales de 25-27, 25-23, 25-22, 19-25 y 17-15, en un partido que dejó en claro la paridad entre ambos conjuntos.

Echagüe seguirá en la segunda división.

Con la ventaja inicial en la serie, el elenco entrerriano viajó a San Jerónimo Norte con la posibilidad de cerrar la definición. Sin embargo, Libertad reaccionó ante su público y logró igualar el mano a mano.

El desenlace que definió la permanencia

En el segundo partido disputado en territorio santafesino, Libertad se quedó con la victoria por 3 a 2 con parciales de 25-19, 27-29, 18-25, 25-21 y 15-11. De esta manera, la serie quedó empatada y obligó a disputar un tercer encuentro decisivo.

En ese último duelo, el equipo paranaense volvió a mostrar carácter en los momentos determinantes. Pese a la presión del cierre del tie break, Echagüe logró revertir una situación adversa y selló el triunfo que le permitió conservar su lugar en la Liga Nacional.

Con este resultado, el club de Paraná aseguró su continuidad en la categoría y evitó el descenso, en una serie que se resolvió recién en el último punto y que mantuvo la incertidumbre hasta el final.