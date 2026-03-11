Hospitalizaron a camionero tras choque múltiple sobre Ruta 14 en el sur entrerriano

Un siniestro vial en la Ruta Nacional 14 involucró a dos camiones y dos vehículos durante la mañana de este miércoles y dejó como saldo un conductor hospitalizado, según informaron fuentes policiales. El accidente ocurrió alrededor de las 7:45 en el kilómetro 53 de la autovía y generó importantes demoras en la circulación.

Choque múltiple sobre Ruta 14 (foto Policía de Entre Ríos)

Cómo ocurrió el choque múltiple

De acuerdo con las primeras averiguaciones, un camión Iveco Hi-Way conducido por un hombre de 40 años oriundo de Venado Tuerto circulaba por la ruta en sentido sur–norte. Por causas que se investigan, el conductor habría perdido el control del rodado. En ese momento el vehículo se cruzó de carril e invadió el sentido contrario de circulación. Como consecuencia de esa maniobra impactó contra la parte trasera izquierda de un automóvil Renault Laguna.

Choque múltiple sobre Ruta 14 (foto Policía de Entre Ríos)

Tras el primer choque, el camión Iveco volcó sobre la calzada. En esa posición fue posteriormente embestido en el semirremolque por una camioneta Toyota SW4. El vehículo era conducido por un hombre de 33 años domiciliado en San Vicente, Misiones, que viajaba acompañado por un hombre de 35 años de nacionalidad brasileña.

Además, un camión Mercedes-Benz Actros que se encontraba estacionado en la zona también sufrió roces como consecuencia del siniestro.

Un conductor fue trasladado al hospital

El conductor del camión Iveco fue trasladado al hospital local para recibir atención médica. Según los primeros datos presentaba un fuerte dolor en la pierna derecha, lesiones que fueron consideradas de carácter leve.

Los demás involucrados no habrían sufrido heridas de consideración.

Tras el accidente, personal policial y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para ordenar la circulación. El tránsito fue asistido y desviado por la colectora mientras se realizaban las tareas de peritaje y retiro de los vehículos.

Las autoridades continúan investigando las causas que provocaron el siniestro vial.