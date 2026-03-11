Reforma previsional: para Cavagna es “una decisión valiente encarar la discusión”

El senador provincial Rafael Cavagna participó de la reunión convocada por el gobernador Rogelio Frigerio, junto a legisladores de ambas cámaras y funcionarios del Poder Ejecutivo, para analizar la situación del sistema previsional y los lineamientos de una futura reforma. "Es una decisión valiente encarar una discusión de estas características" dijo; y agregó: "Este no es un tema de un gobierno o de un partido, es un desafío de Entre Ríos".

Tras el encuentro, el legislador destacó la importancia del diálogo institucional y valoró la decisión del gobierno provincial de abordar un problema estructural que atraviesa la provincia desde hace años.

"Quiero destacar el gesto del gobernador de convocar a los legisladores de ambas cámaras para conversar con franqueza sobre la situación de la Caja de Jubilaciones. Estamos hablando de un problema complejo, estructural y de largo plazo, que requiere responsabilidad política y una mirada que trascienda las coyunturas", afirmó Cavagna.

El senador remarcó además que la actual gestión decidió poner el tema sobre la mesa, aún sabiendo que los beneficios de una reforma de fondo no serán inmediatos.

Frigerio encabezó reunión con legisladores para avanzar en la reforma previsional (foto Gobierno de Entre Ríos)

"Es una decisión valiente encarar una discusión de estas características. Los resultados de una reforma previsional no se ven en el corto plazo ni necesariamente en esta gestión, pero alguien tiene que empezar a ordenar el sistema para garantizar su sustentabilidad en el tiempo", señaló.

Cavagna también destacó la participación de legisladores de los distintos bloques políticos en el encuentro y el compromiso expresado para trabajar sobre la propuesta que presentará el Ejecutivo.

"Fue una reunión muy importante porque participaron legisladores de todos los espacios políticos. Hubo un clima de respeto y la voluntad de analizar con seriedad una problemática que afecta a toda la provincia. Este no es un tema de un gobierno o de un partido, es un desafío de Entre Ríos", sostuvo.

En ese sentido, el senador adelantó que el gobernador se comprometió a remitir el borrador del proyecto en los próximos días. Esto permitirá que "los legisladores podamos analizarlo en profundidad. A partir de allí se abrirá un proceso de discusión legislativa donde seguramente se podrán hacer aportes, mejoras y escuchar a todos los sectores involucrados", indicó.

Finalmente, Cavagna señaló que el objetivo central debe ser garantizar la sostenibilidad del sistema previsional sin perder de vista la protección de los trabajadores y jubilados.

"Tenemos que encontrar un equilibrio que permita sostener el sistema en el tiempo. Si no se toman decisiones hoy, la Caja seguirá acumulando un déficit cada vez mayor que termina comprometiendo recursos de todos los entrerrianos", concluyó.