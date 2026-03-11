Baja de la edad de imputabilidad: advierten efectos del "castigo temprano"

La reciente sanción de la ley que baja la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años volvió a instalar un debate profundo en el ámbito político, judicial y académico. La nueva normativa permitirá que adolescentes de 14 y 15 años puedan ser juzgados penalmente bajo un régimen juvenil que reemplaza al sistema vigente desde 1980.

Desde el oficialismo se argumentó que el objetivo de la reforma es mejorar la respuesta del Estado frente a delitos graves cometidos por menores y ofrecer mayor protección a las víctimas. Sin embargo, especialistas en psicología, neurociencia y salud mental advierten que la evidencia científica sugiere un abordaje más complejo que el mero castigo.

Diversos estudios internacionales sostienen que la reducción de la reincidencia no depende exclusivamente de sanciones penales, sino del acceso a redes de contención, educación, salud mental y acompañamiento comunitario.

El cerebro adolescente y las decisiones impulsivas

La psicóloga Karin Arbach, investigadora del Conicet especializada en conducta delictiva, explicó que cualquier política pública vinculada al sistema penal juvenil debería partir de un aspecto central: el desarrollo incompleto del cerebro en la adolescencia.

“La evidencia científica muestra que el cerebro adolescente todavía está en proceso de maduración. Las áreas vinculadas al control de impulsos, la planificación y la toma de decisiones complejas aún no están completamente desarrolladas, por lo que el funcionamiento psicológico de un adolescente es distinto al de un adulto”, señaló.

Arbach sostuvo que, a partir de esa evidencia, las respuestas penales más restrictivas deberían aplicarse solo en circunstancias excepcionales.

“Las medidas de privación de libertad deberían reservarse para situaciones extremas, cuando los factores de riesgo no pueden ser abordados en el entorno comunitario. En la mayoría de los casos, las intervenciones dentro de la comunidad son más efectivas para reducir el riesgo de reincidencia”, explicó.

La investigadora agregó que existe un fenómeno ampliamente documentado en criminología conocido como “desistencia delictiva”, que describe la tendencia natural de muchas personas a abandonar conductas antisociales al llegar a la adultez.

“Muchos jóvenes atraviesan un período de mayor impulsividad durante la adolescencia, pero con el paso del tiempo esas conductas suelen disminuir de manera espontánea entre los 20 y los 25 años. Cuando se responde demasiado temprano con medidas altamente punitivas, ese proceso natural puede verse interrumpido”, advirtió.

Un "cerebro en desarrollo"

La psicopedagoga y especialista en neuroeducación Mariana Savid Saravia aportó una mirada complementaria basada en el desarrollo neurobiológico.

Según explicó, durante la adolescencia el cerebro experimenta un crecimiento desigual entre las áreas vinculadas a las emociones y aquellas relacionadas con el control racional.

“El sistema límbico, que regula las emociones y los impulsos, se activa con mucha intensidad en la adolescencia, mientras que la corteza prefrontal, que permite reflexionar, anticipar consecuencias y controlar conductas, es la última región del cerebro en completar su desarrollo”, explicó.

Para ilustrar ese desfasaje, utilizó una metáfora clara: “Es como conducir un auto con un motor de Fórmula 1 pero con frenos de bicicleta”.

Desde esa perspectiva, advirtió que el encierro en contextos carcelarios puede afectar negativamente el desarrollo emocional de los jóvenes. “Los entornos de encierro suelen ser ambientes de hostilidad permanente. En esas condiciones el cerebro se adapta al miedo y a la supervivencia, lo que dificulta el desarrollo de capacidades como la empatía, la confianza o la reflexión sobre las propias conductas”, sostuvo.

Trayectorias marcadas por la vulnerabilidad

Por su parte, la psicóloga Carolina Verón planteó que el debate sobre la edad de imputabilidad no puede analizarse sin considerar las trayectorias de vida de muchos adolescentes que delinquen.

“Antes de discutir la edad en la que un joven puede ser juzgado penalmente, deberíamos preguntarnos en qué condiciones crecieron esos niños que hoy llegan a la adolescencia atravesados por situaciones de violencia, abandono o exclusión social”, expresó.

Según explicó, muchos adolescentes involucrados en delitos arrastran historias de vida marcadas por la falta de vínculos afectivos estables, el abandono escolar y la exposición temprana a entornos violentos.

“En muchos casos hablamos de chicos que prácticamente no tuvieron infancia. Desde muy pequeños estuvieron expuestos a situaciones de violencia o a contextos donde el delito formaba parte de la vida cotidiana”, señaló a La Voz. La especialista remarcó que esas experiencias impactan directamente en el desarrollo emocional y psicológico. “Un adulto suele tener la capacidad de anticipar las consecuencias de sus actos. Muchos de estos adolescentes, en cambio, no han desarrollado plenamente esa capacidad porque su crecimiento psíquico estuvo atravesado por múltiples carencias”, explicó.

Desde su mirada, el desafío central consiste en intervenir mucho antes de que aparezcan las conductas delictivas.

“El desarrollo emocional de una persona se construye en los primeros vínculos. Cuando esos vínculos están marcados por la violencia, la negligencia o la ausencia, las consecuencias aparecen años después, muchas veces en la adolescencia”, concluyó.