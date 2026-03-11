Condenaron al extesorero de la Mutual de Músicos por administración fraudulenta

Carlos Alcides González fue condenado mediante un juicio abreviado por administración fraudulenta y falsificación de documentos. La Justicia determinó irregularidades en la venta de la sede de la entidad y le impuso una pena condicional.
La Justicia condenó al extesorero de la Sociedad Mutual de Músicos de Concordia, Carlos Alcides González, por administración fraudulenta, uso de documento público falsificado y destrucción de medios probatorios. La sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado, lo que permitió evitar la prisión efectiva.
El fallo fue ratificado por el vocal Maximiliano Larocca Rees, tras el acuerdo alcanzado entre la fiscal Daniela Montangie —sobre una investigación iniciada por el fiscal José Arias— y la defensa del imputado.
González recibió una pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, por lo que no deberá cumplir la condena en una unidad penitenciaria, aunque deberá respetar distintas reglas de conducta durante un período de dos años.
Las reglas de conducta impuestas
Como parte de la condena, el exdirigente deberá cumplir con una serie de obligaciones establecidas por la Justicia. Entre ellas, realizar 150 horas de trabajos comunitarios y presentarse periódicamente ante la Oficina de Medios Alternativos. Además, el tribunal dispuso la prohibición absoluta de integrar o participar en órganos de administración de asociaciones, mutuales, fundaciones u organizaciones de bien público.
La investigación judicial determinó que en septiembre de 2023 se concretó la venta de la histórica sede de la mutual, ubicada en calle Sarmiento 563, en el centro de Concordia.
Según el expediente, la operación se realizó a un precio considerablemente inferior al valor de mercado y mediante una asamblea que luego fue considerada irregular.
En el acta se dejó constancia de una supuesta aprobación unánime por parte de los socios, aunque durante la investigación varios de ellos declararon que no habían participado de la reunión.
Incluso se detectó que una de las personas que figuraba en el acta había fallecido antes de la fecha en que supuestamente se realizó la asamblea.
Alteraciones en los registros de la mutual
Durante el avance de la causa también se comprobó que el libro de actas de la institución había sido manipulado. De acuerdo con las pericias incorporadas al expediente, los directivos habrían eliminado páginas e incorporado datos falsos para respaldar la decisión de vender el inmueble.
Para la Justicia, estas maniobras constituyeron una falsificación documental que permitió concretar la operación de manera irregular.
La diferencia en el monto de la operación
Otro de los aspectos centrales del caso fue la diferencia entre el monto consignado en la escritura de venta y el dinero que habría sido realmente abonado.
La escritura registró una cifra de 15 millones de pesos, equivalente a aproximadamente 20 mil dólares al valor de ese momento.
Sin embargo, el comprador —la empresa Infinet SAS, administrada por Guillermo Schmid— habría indicado que el pago real rondó los 90 mil dólares.
La investigación cobró mayor relevancia en noviembre de 2024, cuando personal de la División Investigaciones allanó el domicilio de González, conocido como “Corcho”, ubicado en calle Aristóbulo del Valle al 400 indicó Concordia Policiales.
En ese procedimiento, los investigadores secuestraron 50.500 dólares en efectivo, una suma que representa más de la mitad del valor estimado de la operación.