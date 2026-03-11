Tras un partido de fútbol, un soldado voluntario atacó a otro con un palo  

Un soldado voluntario atacó a otro con un palo. El violento hecho se produjo en la noche de este lunes en la intersección de Gregoria Pérez y Ruta 3 Hermanas, en la ciudad de Chajarí, que desencadenó una denuncia por lesiones graves.

Según se informó, dos hombres mayores de edad, quienes cumplen funciones como soldados voluntarios del Regimiento de Caballería de Tanques 7, jugaron un partido de fútbol en una cancha del Barrio Militar.

Al finalizar el mismo se retiraron y uno de ellos que transitaba en una moto divisó que un auto lo seguía, por lo que en Gregoria Pérez y 3 Hermanas se detuvo y observó que desde el rodado se bajó un hombre, con quien había participado del partido de fútbol momentos antes, con un palo golpeándolo varias veces.

Luego del ataque, denuncia a su agresor y se le constatan lesiones de carácter graves informadas por la médica de guardia, ya que le provocó la quebradura de un diente, según indica el sitio Tal Cual Chajarí.