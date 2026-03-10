Joven agredió a su pareja, intervino la policía y sus familiares atacaron a los efectivos en La Paz

REDACCIÓN ELONCE
Un procedimiento policial se realizó en La Paz tras una denuncia por violencia de género, pero terminaron agrediendo a los efectivos. Un joven de 20 años fue detenido y se secuestró un cuchillo y una "chuza".
Un caso de violencia de género en La Paz motivó un operativo policial que terminó con un joven detenido, luego de un incidente ocurrido durante la noche frente a la Escuela N°100, ubicada sobre boulevard Francisco Ramírez, en la ciudad entrerriana.
El procedimiento se inició alrededor de las 21 de este martes, cuando personal del Comando Radioeléctrico recibió un llamado que alertaba sobre una presunta situación de violencia de género en la vía pública.
Al arribar al lugar, los efectivos localizaron a una pareja y constataron que una mujer de 26 años presentaba signos visibles de violencia. Según manifestó ante los uniformados, momentos antes había mantenido una discusión con su pareja, un joven de 20 años.
Intervención policial y tensión en el procedimiento
De acuerdo con el reporte policial, tras el conflicto inicial la mujer habría intentado autolesionarse, lo que agravó la situación y motivó la intervención directa de los agentes.
En ese contexto, ambos comenzaron a insultar y a intentar agredir al personal policial, por lo que los uniformados debieron proceder a la reducción de la pareja para controlar la situación.
Cuando los efectivos intentaban trasladarlos, familiares del joven se presentaron en el lugar e intentaron obstaculizar el procedimiento policial. Sin embargo, la intervención de otras secciones de la fuerza permitió controlar el episodio.
La presencia de más efectivos logró disuadir a las personas que comenzaban a concentrarse en la zona y evitar que el conflicto escalara.
Detención, secuestros y un policía lesionado
Por disposición de la Unidad Fiscal en turno, se ordenó la aprehensión del joven de 20 años, domiciliado en barrio Milagrosa Norte, quien quedó vinculado a la causa por lesiones leves en contexto de violencia de género.
En tanto, la mujer de 26 años fue correctamente identificada y quedó supeditada a la causa por el supuesto delito de resistencia a la autoridad, tras los incidentes registrados durante el procedimiento.
Durante el operativo, los uniformados también procedieron al secuestro de un arma blanca y de un elemento punzante, elementos que quedaron a disposición de la Justicia como parte de la investigación.
Además, uno de los funcionarios policiales que participó del procedimiento resultó con un golpe en la rodilla, por lo que se aguardaba su correspondiente evaluación por parte del médico policial.
En el operativo intervinieron efectivos de Comisaría Primera, Guardia Especial, la Unidad Fiscal en turno, el médico policial, Antecedentes Personales y personal de la Comisaría de Minoridad, continuándose con las diligencias de rigor para esclarecer lo ocurrido.