Bam Adebayo anotó 83 puntos, la segunda mayor cifra en la historia de la NBA

Bam Adebayo, pívot de Miami Heat, se convirtió en el segundo máximo anotador en la historia de la NBA al registrar 83 puntos en la victoria sobre los Washington Wizards.
El pívot de los Miami Heat, Bam Adebayo, hizo historia este martes al anotar 83 puntos en la victoria de su equipo por 150-129 frente a los Washington Wizards. Con esta impresionante marca, Adebayo superó los 81 puntos de Kobe Bryant, quien había establecido este récord en 2006 contra los Toronto Raptors. Solo el legendario Wilt Chamberlain, quien anotó 100 puntos en 1962 con Philadelphia contra los New York Knicks, mantiene la cifra más alta de la historia de la NBA.
El rendimiento de Adebayo fue sobresaliente. En 41.49 minutos de juego, registró 20 de 43 en tiros de campo, 7 de 22 en triples y 36 de 43 desde la línea de libres. A pesar de los esfuerzos de los Wizards por detenerlo, Adebayo dominó la cancha y demostró una increíble capacidad anotadora que lo ha colocado en un puesto privilegiado en los libros de historia de la NBA.
Un partido de leyenda
Adebayo, quien tiene 28 años y se encuentra en su novena temporada con los Miami Heat, se retiró de la cancha con 1.08 minutos por jugar, con la satisfacción de haber logrado uno de los más grandes hitos individuales en la historia del baloncesto profesional.
Su hazaña fue celebrada por sus compañeros de equipo y por los aficionados que vieron este espectáculo histórico, y la NBA rápidamente destacó su actuación en todas las plataformas. Con esta actuación, Adebayo no solo subraya su valor dentro del equipo, sino que también deja una huella indeleble en la historia de la liga.