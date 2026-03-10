Tucumán suspende las clases por inundaciones tras varios días de lluvias intensas

La suspensión rige desde el 10 de marzo y se mantendrá hasta el viernes 13 inclusive

Luego de varios días de lluvias intensas que provocaron inundaciones y complicaciones en distintas localidades, el Ministerio de Educación de Tucumán decidió suspender las clases en toda la provincia al menos hasta el próximo viernes.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 472/5, firmada por la ministra de Educación, Susana Montaldo, y alcanza a todos los establecimientos educativos públicos y privados dependientes de la cartera educativa.

La suspensión rige desde el 10 de marzo y se mantendrá hasta el viernes 13 inclusive, a la espera de que mejoren las condiciones meteorológicas que en los últimos días provocaron anegamientos de calles y crecidas de ríos y arroyos en diferentes puntos del territorio tucumano.

Además, ante la persistencia de las lluvias, las autoridades no descartan que algunas escuelas puedan ser utilizadas como centros de evacuados en caso de que la situación se agrave.

Foto: Noticias Argentinas

Por otra parte, la empresa de transporte interurbano TESA informó que debió reducir su servicio en la zona sur de la capital provincial debido a los problemas ocasionados por las inundaciones, por lo que las unidades solo llegarán hasta la localidad de Aguilares.

El sur de la provincia es uno de los sectores más afectados por el temporal, con al menos seis localidades bajo alerta, entre ellas Donato Álvarez y Villa Belgrano, donde las precipitaciones generaron importantes complicaciones para los vecinos.