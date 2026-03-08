Mendoza realiza el acto central de la Vendimia 2026 pese al fuerte temporal que provocó inundaciones

Las lluvias superaron los 30 milímetros en pocas horas y provocaron derrumbes y anegamientos

El Gobierno de la provincia de Mendoza confirmó que el acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia se realizará este domingo por la noche a pesar del fuerte temporal que afectó a distintos puntos del territorio durante el fin de semana.

Según informaron desde la Subsecretaría de Cultura provincial, el espectáculo principal comenzará a las 21 en el Teatro Griego Frank Romero Day, ubicado en el Parque General San Martín, en la capital mendocina.

Las intensas lluvias, que superaron los 30 milímetros en pocas horas, provocaron derrumbes, anegamientos y situaciones de emergencia en barrios y zonas rurales. También se registraron viviendas inundadas, calles intransitables y unas 30 personas que quedaron varadas por el rápido ascenso del agua.

Ante esta situación, distintos organismos provinciales desplegaron operativos para asistir a los afectados y garantizar las condiciones mínimas de seguridad en rutas y espacios públicos.

Arduas labores para recomponer las calles y rutas

Personal de la Dirección Provincial de Vialidad trabajó durante toda la mañana del domingo para despejar barro, rocas y sedimentos en los accesos al predio del teatro griego. Con motoniveladoras, palas cargadoras y camiones se nivelaron los caminos y se reabrieron las entradas principales, además de mejorar la transitabilidad en sectores peatonales y estacionamientos.

Desde el organismo indicaron que hacia el mediodía los accesos quedaron nuevamente habilitados para vehículos y peatones.

Foto: Gobierno de Mendoza

Las autoridades recomendaron a quienes asistan al evento hacerlo con precaución. Sugirieron llevar calzado adecuado, abrigo y pilotos o paraguas, ya que la humedad persiste y las escalinatas y senderos del parque podrían estar resbaladizos por el barro.

Debido al temporal, algunas actividades paralelas debieron ser suspendidas. Entre ellas, la Vendimia Solidaria y la tradicional Vendimia de los Cerros, que se realiza en el Cerro de la Gloria.

Los organizadores explicaron que las condiciones del suelo representaban un riesgo para artistas y público, por lo que analizan reprogramar la celebración en un espacio cerrado, aunque aún no hay una fecha definida.

Foto: Gobierno de Mendoza

En contraste, el acto central de la fiesta —considerado el evento cultural más convocante de la provincia— se mantiene en agenda. La edición 2026 se realizará bajo el lema “90 cosechas de una misma cepa” y contará con la participación de unos 750 artistas en escena.

La previa musical incluirá presentaciones de Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo, antes de uno de los momentos más esperados de la noche: la elección de la nueva reina nacional de la Vendimia.

Foto: Municipalidad de Junín, Mendoza

En total participarán 18 candidatas de los distintos departamentos de la provincia, quienes competirán por suceder a Alejandrina Funes y Sofía Perfumo, actuales reina y virreina.

El cierre del evento estará a cargo del cantante Luciano Pereyra, quien brindará un concierto luego de la coronación en el tradicional teatro al pie de los cerros mendocinos.