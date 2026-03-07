 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Movimiento sísmico

Un sismo sacudió La Rioja: el temblor se sintió en varias provincias del centro y oeste

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5 grados y se registró durante la tarde del sábado con epicentro en el sur del territorio riojano. El fenómeno también fue percibido en distintas ciudades de Córdoba, San Juan, Mendoza y San Luis, aunque con menor intensidad.

7 de Marzo de 2026
La Rioja.
La Rioja.

Un movimiento sísmico registrado durante la tarde de este sábado generó preocupación en distintas localidades de La Rioja y en otras provincias del centro y oeste del país. El temblor alcanzó una magnitud de 5 grados y fue percibido por habitantes de varias ciudades cercanas al epicentro.

 

De acuerdo con la información difundida por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el fenómeno se produjo a las 14.13 y tuvo su epicentro en el sur de La Rioja, en las cercanías de la localidad de Ulapes, situada a unos 35 kilómetros de Chepes.

 

 

El organismo indicó que el movimiento se originó a una profundidad de aproximadamente 147 kilómetros, una característica que explica por qué el temblor pudo percibirse en regiones alejadas del punto donde se generó.

 

El temblor también se sintió en otras provincias

 

Aunque el epicentro se localizó en La Rioja, el movimiento sísmico fue percibido en varias provincias vecinas. En Córdoba, por ejemplo, habitantes de distintas ciudades reportaron haber sentido el temblor durante la tarde del sábado.

 

Según información difundida por la agencia Noticias Argentinas, el fenómeno se percibió en localidades como Mina Clavero, Villa Dolores, Anisacate, Villa Carlos Paz, La Falda y Alta Gracia.

 

Sismo en La Rioja.
El alcance del sismo también llegó a otras regiones del país. En San Juan se registraron reportes en Villa San Agustín y en la capital provincial, mientras que en San Luis el temblor fue percibido tanto en la ciudad capital como en la localidad de Quines.

 

Percepción leve en Mendoza y otras zonas

 

Además de las provincias mencionadas, el movimiento sísmico originado en La Rioja también fue percibido en Mendoza, aunque con una intensidad menor en comparación con las zonas más cercanas al epicentro.

 

 

Los especialistas explican que los sismos que se producen a mayor profundidad suelen sentirse en áreas más amplias, aunque con menor impacto en superficie.

 

Hasta el momento no se reportaron daños materiales ni personas afectadas a raíz del temblor. Sin embargo, el fenómeno generó sorpresa entre los habitantes de distintas ciudades que percibieron el movimiento durante la tarde.

Sismo La Rioja
