Un sismo de 4,4 grados se registró en el norte de Córdoba

Un sismo de 4,4 grados de magnitud en la escala de Richter se registró pasadas las 20 de este martes en Córdoba y fue percibido en distintas localidades del norte provincial y en la capital, de acuerdo a la información brindada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

El movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 20.07 y tuvo una profundidad aproximada de 21 kilómetros. Según precisaron los organismos oficiales, el epicentro se localizó en la zona de Deán Funes, lo que provocó que el temblor fuera sentido en varios puntos de la provincia.

De acuerdo a reportes de vecinos, el sismo también fue percibido en localidades como La Calera, Malagueño, Cosquín y La Cumbre, donde algunas personas manifestaron haber sentido vibraciones y movimientos breves en viviendas y edificios.

Este evento se sumó a otros dos movimientos sísmicos registrados en las últimas horas. El primero ocurrió el lunes a las 23.10, con una magnitud de 2,6 grados y epicentro ubicado a unos 22 kilómetros al norte de Alta Gracia, con una profundidad de 26 kilómetros. El segundo se produjo este martes a la 1.33, con epicentro entre La Falda y Cosquín, también con una magnitud de 2,6 grados y una profundidad estimada de 22 kilómetros.

Este último temblor fue sentido por vecinos de Santa María de Punilla, Villa Carlos Paz, Tanti, La Calera, La Falda, Río Ceballos y Salsipuedes, quienes reportaron el movimiento a través de redes sociales y líneas oficiales.

Hasta el momento, no se registraron daños materiales ni personas heridas, según confirmaron fuentes oficiales. Desde los organismos de prevención indicaron que se mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en la región y recordaron que estos fenómenos son habituales en zonas con fallas geológicas activas.