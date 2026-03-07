Siete provincias bajo alerta por tormentas fuertes en las próximas horas

El alerta del SMN por tormentas severas pone en guardia a amplias regiones del país durante este fin de semana, debido a la presencia de una masa de aire húmedo e inestable que se mantiene sobre el centro y norte de Argentina. Este escenario meteorológico ya provocó precipitaciones dispersas de distinta intensidad en varias provincias, mientras que otras zonas registraron acumulados muy significativos.

Según los informes meteorológicos, en algunos sectores las lluvias han sido escasas, como ocurrió en gran parte de la provincia de Buenos Aires y el sur del Litoral. En contraste, regiones del norte argentino registraron acumulados destacados, especialmente en provincias como La Rioja, Santiago del Estero y Salta, donde en las últimas horas se superaron los 50 milímetros de precipitación.

Los especialistas advierten que las condiciones actuales de inestabilidad se mantendrán durante el fin de semana, con la probabilidad de tormentas fuertes a severas en distintas zonas del país. El fenómeno se vincula con un cambio en la dinámica atmosférica que favorecerá el desarrollo de sistemas convectivos más intensos.

Foto: Archivo Elonce.

Un sistema atmosférico que intensifica la inestabilidad

El contexto meteorológico que explica el alerta del SMN por tormentas severas está relacionado con el ingreso de una gran área de bajas presiones conocida como vaguada. Este sistema avanzará desde el oeste argentino y se instalará en niveles medios y altos de la troposfera, generando condiciones favorables para la formación de tormentas intensas.

A diferencia de perturbaciones más pequeñas que suelen provocar episodios aislados, esta vaguada representa un sistema de mayor escala que interactuará con una masa de aire muy húmeda e inestable ya presente sobre el territorio nacional. Esta combinación incrementa notablemente el potencial de precipitaciones fuertes y fenómenos meteorológicos asociados, publicó Meteored.

Foto: Archivo Elonce.

El ingreso de este sistema se producirá principalmente durante el fin de semana, cuando las tormentas comenzarán a desarrollarse con mayor intensidad en sectores del oeste y centro del país. Las condiciones atmosféricas podrían generar episodios localmente severos, con precipitaciones abundantes en cortos períodos de tiempo.

Las provincias alcanzadas por la alerta meteorológica

De acuerdo con el informe oficial, el alerta del SMN por tormentas severas incluye inicialmente a sectores de Mendoza, donde rige un nivel de advertencia naranja durante la tarde y la noche del sábado. El aviso abarca principalmente el centro y norte de la provincia, incluida la capital mendocina.

Para el domingo, el área bajo alerta se ampliará significativamente. Además del este de Mendoza, el fenómeno alcanzará al este de San Juan, el sur de La Rioja, el oeste y sur de Córdoba, San Luis, gran parte de La Pampa y el norte de Río Negro.

Foto: Archivo Elonce.

En estas regiones, las tormentas podrían presentarse con características severas. Los meteorólogos advierten sobre la posibilidad de granizo, ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora y lluvias intensas con acumulados que oscilarían entre los 50 y 90 milímetros, aunque en algunos sectores podrían ser incluso mayores, indicó en su informe el organismo.

Riesgo de lluvias intensas y crecidas repentinas

Dentro de esta amplia zona afectada por el alerta del SMN por tormentas severas, los especialistas señalan que las provincias de San Luis y Córdoba presentan el mayor potencial para el desarrollo de fenómenos intensos. Allí se esperan tormentas organizadas que podrían generar precipitaciones abundantes en pocas horas.

Este escenario genera preocupación especialmente en áreas serranas, donde las lluvias intensas pueden provocar crecidas repentinas de ríos y arroyos. Situaciones similares se registraron en los últimos días, cuando algunas localidades debieron enfrentar aumentos rápidos en los caudales de cursos de agua.