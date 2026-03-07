Chapetón–Paraná 2026: Eugenia Peltzer ganó la maratón acuática

La nadadora Eugenia Peltzer se consagró en la Chapetón–Paraná 2026, una de las pruebas más exigentes de aguas abiertas del país, tras completar los 34 kilómetros del río Paraná y cerrar la temporada estival.
La maratón acuática Chapetón–Paraná tuvo este sábado una nueva edición cargada de emoción y esfuerzo físico, en la que la nadadora Eugenia Peltzer, representante del Paraná Rowing Club, se quedó con el primer puesto tras completar los 34 kilómetros de recorrido en el río Paraná. En esta oportunidad, la competencia reunió a deportistas de distintos puntos del país y volvió a consolidarse como uno de los desafíos más importantes del calendario de aguas abiertas.
La prueba comenzó a las 14.30 desde la zona de El Chapetón y culminó en la playa del Club Atlético Estudiantes de Paraná, donde nadadores, familiares y público en general aguardaron la llegada de los competidores. En un trayecto marcado por la resistencia, la estrategia y el manejo del ritmo en aguas abiertas, Peltzer logró imponerse en la Chapetón–Paraná con una destacada actuación.
El circuito de la Chapetón–Paraná exige a los participantes una gran preparación física y mental. A lo largo de más de cuatro horas de nado, los deportistas deben enfrentar la corriente del río, las condiciones climáticas y la administración de energías para completar una de las travesías más emblemáticas de la región.
Una prueba histórica del calendario de aguas abiertas
La Chapetón–Paraná volvió a convocar a nadadores experimentados y a atletas que buscan superarse en el mundo de las aguas abiertas. En esta edición participaron 20 competidores provenientes de diferentes ciudades del país, lo que refleja el crecimiento sostenido de la disciplina en los últimos años.
Entre los inscriptos hubo representantes de Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires, Rosario (Santa Fe) y Santa Rosa (La Pampa). A ellos se sumaron nadadores de distintas localidades entrerrianas como Paraná, Concordia, Crespo y Valle María, lo que le dio a la competencia un marcado carácter federal.
La travesía no solo representa un desafío deportivo, sino también una oportunidad para poner en valor el imponente paisaje natural del río Paraná. Durante el recorrido, los nadadores avanzan acompañados por embarcaciones de apoyo y equipos de seguridad que garantizan el normal desarrollo de la competencia.
Un cierre de temporada a pura resistencia
La Chapetón–Paraná funciona además como el cierre de la temporada estival de aguas abiertas en la región. Por su extensión y exigencia, la prueba es considerada una de las más duras del calendario y requiere meses de preparación previa por parte de los atletas.
Posiciones finales - Diez primeros puestos
1. Eugenia Peltzer (Paraná) 4.05.22
2. Rodrigo Miranda (Rosario) 4.08.17
3. Joaquín Lizondo (Grand Bourg, Bs As) 4.10.33
4. Carolina Ferino (Alberti, Bs As)
5. César Luis González (Banfield, Bs As)
6. María de los Milagros Cámara (Cap. Federal)
7. Matías Colace (Ramos Mejía, Bs As)
8. Daniela Corrales (Cap. Federal)
9. Mariano Morales (Cap. Federal)
10. Damián Marrón (Crespo)