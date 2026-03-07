Video: más de 30 heridos tras una explosión en una discoteca del norte de Perú

Una explosión registrada durante la madrugada de este sábado en una discoteca del norte de Perú dejó al menos 33 personas heridas y generó un amplio operativo de emergencia en la ciudad de Trujillo. El hecho ocurrió dentro del local nocturno “Dalí”, situado en el distrito Víctor Larco Herrera, en la región de La Libertad.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, la detonación se produjo en momentos en que el establecimiento se encontraba con público en su interior. Entre las personas afectadas se encuentran tres menores de edad que también resultaron con lesiones tras el estallido.

Tras la explosión, los servicios de emergencia y efectivos policiales acudieron al lugar para asistir a los heridos y trasladarlos a centros de salud de la ciudad.

Traslado de los heridos

Las autoridades sanitarias de Perú informaron que varias de las personas afectadas fueron derivadas al Hospital Belén y al Hospital Regional Docente de Trujillo, donde recibieron atención médica y permanecen bajo evaluación, según informó la Agencia NA.

#ATENCIÒN #TRUJILLO I MOMENTOS DE TERROR. Una explosión se registró la madrugada de este sábado 7 de marzo en la discoteca Dalí, ubicada en la avenida Panamericana, en el distrito de Víctor Larco Herrera, dejando al menos 31 personas heridas, según COER. Como se observa en el… pic.twitter.com/emP5RITe1T — Sol Tv Perú (@soltvcanal) March 7, 2026

Gerardo Florián, titular de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, confirmó que los equipos médicos trabajan en la asistencia de los lesionados para determinar la gravedad de cada caso.

Si bien la mayoría de los heridos presentaban lesiones provocadas por la explosión y la onda expansiva, los médicos continúan evaluando la evolución de los pacientes.

Al menos 31 personas resultaron heridas en una explosión ocurrida en una discoteca ubicada en la región #LaLibertad, en el norte de #Perú, mientras que las autoridades investigan si el hecho responde a un presunto ataque de bandas criminales. La explosión se produjo dentro de… pic.twitter.com/AfqMdrkznh — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) March 7, 2026

Investigan las causas de la explosión

Las autoridades de Perú iniciaron una investigación para determinar el origen del hecho ocurrido en la discoteca. Entre las hipótesis que analizan los investigadores se encuentra la posibilidad de un ataque vinculado a organizaciones criminales o un desperfecto en el sistema eléctrico del local.

El episodio generó preocupación debido a que el mismo establecimiento había sido escenario de un incidente semanas atrás, cuando delincuentes arrojaron una bomba lacrimógena durante celebraciones por San Valentín.

Ese antecedente incrementó las alertas sobre la seguridad en la zona de Trujillo, donde se registraron episodios de violencia vinculados a actividades delictivas.

Por el momento, las autoridades continúan con las pericias para determinar qué provocó la explosión y si el hecho estuvo relacionado con un ataque intencional.