Paraná vive la previa de la carrera nocturna que largará esta noche en el Thompson

La ciudad de Paraná vive este sábado una jornada especial vinculada al deporte y la actividad física con la realización de la carrera nocturna “Ciudad de Paraná”, un evento que reunirá a más de 2000 corredores en la zona del balneario Thompson y la costanera. La largada está prevista para las 20 horas y durante la tarde ya se observó movimiento en el sector con la entrega de los últimos kits para los participantes.

La carrera nocturna, organizada por la Municipalidad de Paraná, tendrá dos distancias principales: una prueba competitiva de 10 kilómetros y otra de 5 kilómetros que podrá correrse tanto en modalidad competitiva como recreativa. La convocatoria reúne a atletas locales, corredores de otras ciudades y también a personas que se suman a este tipo de actividades como una experiencia deportiva.

Durante la jornada, la organización instaló puestos de acreditación y logística en las inmediaciones del complejo Thompson, mientras que las autoridades dispusieron cortes de tránsito en distintas arterias para garantizar la seguridad de quienes participarán de la competencia.

Un circuito que recorrerá la zona de la costanera

El recorrido de la carrera nocturna se desarrollará en uno de los sectores más tradicionales para este tipo de pruebas en la capital entrerriana. Los corredores partirán desde el balneario Thompson y avanzarán por calle Solanas antes de continuar por Ambrosetti, Ramírez, Leiva, Bolívar y Laurencena.

Desde ese punto, el circuito llegará hasta la zona de la placita Le Petit Pisan, donde los participantes realizarán el giro para iniciar el regreso. El retorno se realizará por la Costanera Baja, pasando nuevamente por Leiva y Ramírez hasta completar el trayecto en el punto de partida.

Previa carrera nocturna. Foto: Elonce.

La zona elegida para la competencia suele convocar a corredores y público por su cercanía al río y por la amplitud del circuito, características que permiten el desarrollo de eventos deportivos masivos.

Cortes de tránsito en distintos sectores

Con motivo de la carrera nocturna, durante la tarde y la noche se dispusieron cortes en diversas intersecciones de la ciudad para facilitar el paso de los atletas y garantizar la organización del evento.

Entre los puntos afectados se encuentran Bravard y Rotonda, Bravard y Solanas, Ambrosetti y Solanas, Uranga y desvío Ruta 168, Uranga y Soler, Ramírez y Laurencena, Bolívar y Neuquén y Laurencena y Güemes.

También se registran interrupciones en Güemes y Moreno, Etchevehere y San Martín, Estrada y Nicaragua, Du Graty y Scalabrini, Soler y Du Graty, Crespo y Scalabrini y Neuquén y Carriego.

Las autoridades recomendaron circular con precaución por la zona de la costanera y utilizar vías alternativas durante el horario en que se desarrollará la competencia. La carrera nocturna se extenderá hasta la noche y se espera una importante presencia de público acompañando a los corredores a lo largo del recorrido.