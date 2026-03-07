Talleres organiza una jornada de hockey sobre patines con un torneo 3x3 en Paraná

Este sábado se desarrolla en Paraná una jornada especial para el hockey sobre patines con la realización de un torneo 3x3 en el Club Atlético Talleres. La propuesta deportiva reúne a jugadores de distintas edades y se presenta como una actividad previa al inicio de la competencia oficial de la disciplina.

El evento, que ya forma parte de las actividades habituales dentro del calendario del club, convocó a doce equipos que participan durante toda la jornada. Los partidos comenzaron durante la tarde y se extenderán hasta cerca de la medianoche, con un cronograma que contempla alrededor de 40 encuentros.

La iniciativa tiene un doble objetivo: generar un espacio de encuentro para quienes practican hockey sobre patines en la ciudad y también recaudar fondos para afrontar la temporada que se avecina en las competencias formales.

Una modalidad dinámica y atractiva

El torneo se disputa bajo la modalidad 3x3, una variante del hockey sobre patines que reduce la cantidad de jugadores por equipo y modifica la dinámica habitual del juego. Esta característica permite un desarrollo más rápido de los partidos y mayor participación ofensiva.

Lucas Caffaro, integrante del hockey del club Talleres, explicó que este formato aporta intensidad y un ritmo diferente. “Es un torneo que hacemos todos los años. La modalidad 3 por tres tiene un jugador menos por equipo y se parece a un juego callejero, con mucho ida y vuelta, muchas llegadas al arco y muchos goles”, señaló.

Torneo 3x3 de hockey en Talleres. Foto: Elonce.

El referente del hockey sobre patines dentro de la institución destacó que los partidos se disputan en tiempos breves y con reloj corrido, lo que exige un esfuerzo físico importante. “Son partidos de cinco minutos cada tiempo y sin detener el reloj. Es muy desgastante porque cada equipo juega varios encuentros en la jornada”, explicó.

Según indicó Caffaro, cada equipo disputa entre seis y siete partidos a lo largo del día, lo que conforma una extensa programación que se desarrolla en la pista del club.

Participación abierta y ambiente familiar

El torneo reúne a doce equipos, cifra que corresponde al cupo máximo previsto para la organización del evento. La competencia incluye participación masculina y femenina, lo que permite ampliar la convocatoria y generar mayor integración dentro de la disciplina.

Uno de los aspectos que caracteriza esta propuesta es la diversidad generacional que se da dentro del hockey sobre patines local. Según relató Caffaro, el certamen convoca tanto a jugadores jóvenes como a personas que vuelven a participar después de haber dejado la actividad durante algún tiempo.

“Hay chicos de 16 años y también jugadores mayores de 50. Eso hace que el torneo tenga un ambiente muy especial y que se encuentren distintas generaciones del hockey”, señaló.

La premiación consiste en una cena para los equipos ganadores, aporte realizado por un comercio gastronómico de la zona. Desde la organización remarcaron que se trata de una actividad amateur que busca fortalecer el vínculo entre los jugadores y el club.

Además, la jornada se desarrolla con entrada libre y gratuita, lo que permite que vecinos, familiares y simpatizantes se acerquen a observar los partidos y acompañar el crecimiento del hockey sobre patines en la capital entrerriana.