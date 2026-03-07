El “Gurí” Martínez se emocionó al hablar del retiro de su hijo Agustín

El “Gurí” Martínez habló públicamente sobre el retiro del automovilismo de su hijo Agustín “Gurisito” Martínez y dejó ver su emoción al referirse a una decisión que sorprendió al mundo del deporte motor argentino.

La noticia del retiro del joven piloto entrerriano, de apenas 23 años, se conoció el pasado 3 de marzo, cuando el propio Agustín anunció que dejaría la actividad profesional a través de un comunicado difundido en las redes sociales del equipo Gurí Martínez Competición.

Desde entonces, la decisión generó impacto entre fanáticos y protagonistas del automovilismo, ya que el “Gurisito” atravesaba uno de los momentos más prometedores de su carrera dentro del Turismo Carretera.

La emoción del “Gurí”

En la previa de la fecha del Turismo Carretera en Viedma, Omar “Gurí” Martínez fue consultado por la decisión de su hijo y se mostró visiblemente conmovido al hablar del tema. El ex campeón del TC relató cómo fue el momento en que Agustín le comunicó la decisión.

El joven lo invitó a desayunar y fue allí donde le explicó la determinación que había tomado. Con la voz entrecortada, el ídolo entrerriano expresó:

“Por ahí estoy un poco sorprendido. Después, analizando un poco el último tiempo, entiendo que es una decisión personal que tomó y que me la hizo saber. Por otro lado, estoy contento porque lo veo muy bien a él”.

Las palabras reflejaron el sentimiento de un padre que, más allá de la sorpresa inicial, decidió acompañar el camino elegido por su hijo.

Un legado familiar en el automovilismo

El retiro de Agustín Martínez marca un momento inesperado para una familia profundamente ligada al automovilismo argentino.

Hijo de uno de los grandes referentes de Ford en el Turismo Carretera, Agustín creció rodeado de autos de carrera y desde muy chico formó parte del ambiente del deporte motor.

Omar “Gurí” Martínez

Su padre, Omar “Gurí” Martínez, construyó una de las trayectorias más importantes del automovilismo nacional: fue bicampeón de la Fórmula Renault, bicampeón del Turismo Carretera y campeón del TC Pick Up, entre otros logros.

Siguiendo ese legado, Agustín comenzó su carrera dentro de la estructura del Gurí Martínez Competición, el equipo fundado por su padre. Con el paso de los años fue avanzando en distintas categorías del automovilismo argentino hasta consolidarse como uno de los jóvenes pilotos con mayor proyección,

Una decisión que sorprendió al automovilismo

Por eso, la noticia de su retiro generó sorpresa entre seguidores y especialistas del deporte motor. El “Gurisito” había logrado posicionarse como una de las nuevas figuras del Turismo Carretera y su futuro parecía encaminado dentro de la categoría más importante del país, dio cuenta uno de los sitios oficiales de la ACTC

Sin embargo, el propio piloto decidió dar un paso al costado en plena etapa de crecimiento profesional.