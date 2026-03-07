Estados Unidos anticipó una fuerte respuesta contra Irán en plena guerra

El presidente de Estados Unidos lanzó una nueva advertencia al régimen iraní luego de ataques en Jerusalén y el aeropuerto de Dubái. El conflicto cumple una semana con bombardeos, enfrentamientos y creciente tensión en Medio Oriente.
La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera que “Irán será golpeado duro”, en medio de una escalada militar que incluye ataques con misiles, bombardeos y operaciones militares en varios países de Medio Oriente.
El conflicto cumplió este sábado una semana desde su inicio, en un escenario marcado por enfrentamientos directos, ataques a infraestructuras militares y la creciente participación de aliados regionales.
La advertencia de Trump se produjo luego de que Irán lanzara nuevos ataques, entre ellos un bombardeo contra el aeropuerto internacional de Dubái, lo que obligó a suspender temporalmente las operaciones en la terminal aérea más transitada del mundo en vuelos internacionales.
Durante la jornada de viernes también se registraron nuevas explosiones en Jerusalén tras un ataque iraní que activó las sirenas antiaéreas en distintas zonas de Israel.
Según reportes oficiales, en las últimas 24 horas se emitieron al menos seis alertas antiaéreas en el país mientras se escuchaban detonaciones provocadas por misiles interceptados por el sistema defensivo israelí.
La escalada militar ocurre luego de una serie de bombardeos israelíes sobre Teherán, donde columnas de humo fueron visibles tras nuevos ataques contra objetivos considerados estratégicos por las fuerzas israelíes. Entre los blancos alcanzados, Israel informó que más de 80 aviones de combate atacaron infraestructura militar clave del régimen iraní, incluyendo depósitos de misiles balísticos, instalaciones subterráneas de comando y bases de lanzamiento dirigidas contra territorio israelí.
Operaciones militares y enfrentamientos en la región
En paralelo, el Ejército israelí lanzó una operación en el Líbano con el objetivo de buscar restos o información relacionada con el piloto Ron Arad, desaparecido desde 1986 tras ser capturado durante un conflicto en ese país.
El operativo incluyó el despliegue de helicópteros y fuerzas especiales en el Valle de la Bekaa. Según las autoridades israelíes, no se registraron heridos durante la incursión, aunque finalmente no se encontraron rastros del militar desaparecido.
En esa misma zona, el grupo chií Hizbulá aseguró haber mantenido enfrentamientos directos con tropas israelíes que ingresaron por vía aérea. Según un comunicado del movimiento, los combates incluyeron intercambio de fuego y bombardeos para cubrir la retirada de los soldados.
Ataques en el Golfo y tensión en el estrecho de Ormuz
La expansión del conflicto también alcanzó a otros países de la región. Arabia Saudita informó que logró interceptar dos misiles balísticos y cuatro drones que se dirigían hacia instalaciones militares y petroleras.
Las autoridades saudíes señalaron que los proyectiles fueron destruidos sin provocar víctimas, aunque algunos fragmentos impactaron en zonas cercanas.
Mientras tanto, el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo para el transporte de petróleo, permanece con fuerte tensión luego de que Estados Unidos anunciara que escoltará barcos petroleros para garantizar la seguridad en la zona, dio cuenta Clarín.
Desde Irán, los Guardianes de la Revolución respondieron que están “a la espera” de las fuerzas estadounidenses que se desplazarán hacia esa área.
La respuesta del gobierno iraní
El presidente iraní rechazó la exigencia de una rendición incondicional planteada por Estados Unidos y sostuvo que se trata de un “sueño que deberían llevarse a la tumba”.
Al mismo tiempo, el gobierno iraní pidió disculpas por los ataques que afectaron a países vecinos, aunque aclaró que las ofensivas están dirigidas contra bases e intereses estadounidenses en la región.