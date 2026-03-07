ARCA aplicó cambios en el monotributo desde marzo: qué deben saber los contribuyentes

Tras las recategorizaciones realizadas en febrero, marzo se convierte en un mes clave, porque comienzan a regir nuevas escalas, montos actualizados y topes de facturación modificados para todos los contribuyentes inscriptos.

¿Qué cambió en el Monotributo a partir de marzo?

El monotributo tiene una actualización semestral obligatoria, que impacta directamente en marzo, ya que la recategorización se efectúa el mes previo. En los casos en que el contribuyente no realiza el trámite, el organismo puede aplicar recategorizaciones de oficio, ajustando la categoría según la facturación registrada.

En este contexto, marzo marca el inicio de una etapa con cuotas más altas, mayores exigencias y nuevos topes de facturación, en un escenario económico donde la inflación sigue impactando, tanto en los ingresos como en las obligaciones fiscales.

Para trabajadores independientes, profesionales y pequeños contribuyentes, mantenerse informado y revisar periódicamente su categoría será clave para evitar sanciones o recategorizaciones automáticas.

Nuevas escalas y topes de facturación de ARCA

La actualización establece un incremento del 14,29%, que se aplica sobre los parámetros de categorización (ingresos brutos, alquileres devengados, energía eléctrica consumida, entre otros) y también sobre el valor de las cuotas mensuales.

El mecanismo utilizado para el ajuste toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado del segundo semestre de 2025. Esto implica que todos los monotributistas, sin excepción, deberán afrontar montos más elevados en comparación con 2025, especialmente aquellos que hayan subido de categoría por aumento en su facturación.

Con los nuevos valores vigentes desde marzo, las cuotas quedan establecidas de la siguiente manera:

Categoría A: $42.386,74 mensuales.

Categoría B: $48.250,78.

Categoría C: $56.501,85 para servicios y $55.227,06 para venta de bienes.

Categoría K (la más alta): $1.381.687,90 para servicios y $600.879,51 para bienes.

Las diferencias entre servicios y bienes continúan siendo significativas en las categorías más altas, algo que impacta directamente en profesionales independientes y pequeños comerciantes.

El impacto de la recategorización obligatoria: ¿quiénes están en riesgo?

Además del aumento en las cuotas, ARCA modificó los límites máximos de ingresos brutos anuales permitidos para permanecer dentro de cada categoría. Estos topes son fundamentales, ya que determinan si el contribuyente debe recategorizarse o incluso quedar excluido del régimen simplificado.

Los nuevos máximos quedaron fijados en:

Categoría A: hasta $10.277.988,13.

Categoría B: hasta $15.058.447,71.

Categoría C: hasta $21.113.696,52.

A medida que se avanza en las escalas, los límites crecen de forma progresiva hasta llegar a la categoría K, que concentra los mayores niveles de facturación permitida dentro del régimen.

Cómo verificar tu estado en el padrón de ARCA paso a paso

Verificar tu situación fiscal es un trámite simple pero fundamental para evitar errores en la facturación o inconvenientes con clientes y proveedores. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) permite consultar el estado en su padrón de manera online y gratuita.

A continuación, el paso a paso para verificar tu estado en el padrón de ARCA:

Paso 1: Ingresar al sitio oficial

Accedé a la página web oficial de ARCA desde tu navegador. Es importante asegurarse de que sea el sitio oficial para evitar fraudes o páginas falsas.

Paso 2: Buscar la opción “Consulta de Padrón”

Dentro del portal, dirigite a la sección de “Constancias” o “Consulta de Padrón”. Allí encontrarás la herramienta para verificar la situación de cualquier CUIT.

Paso 3: Ingresar tu CUIT

Colocá tu número de CUIT sin guiones y completá el código de seguridad (captcha) que solicita el sistema.

Paso 4: Consultar la información

Una vez ingresados los datos, el sistema mostrará tu información fiscal actualizada, donde podrás verificar:

Estado del CUIT (activo o inactivo)

Condición frente al IVA

Inscripción en monotributo o régimen general

Actividad económica declarada

Domicilio fiscal registrado

Paso 5: Descargar la constancia (opcional)

Si necesitás presentar tu situación fiscal ante terceros, podés descargar e imprimir la constancia de inscripción, que tiene validez oficial, dio cuenta Ámbito.

Realizar esta verificación es clave, especialmente después de recategorizaciones o cambios recientes en el monotributo. Mantener tus datos actualizados en el padrón de ARCA evita inconvenientes al emitir facturas y garantiza que tu situación impositiva esté correctamente registrada.