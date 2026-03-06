Aprobaron un crédito internacional para fortalecer la cadena apícola entrerriana

Entre Ríos accedió a financiamiento internacional aprobado por el Gobierno nacional, que será destinado a mejorar la infraestructura de la cadena apícola provincial. Las provincias productoras de miel recibirán asistencia financiera de hasta 15 millones de dólares.
"Se trata de una excelente noticia para los productores" definió el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, al dar cuenta del hecho que tomó estado público a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Nación del Decreto 132/2026. La iniciativa será presentada de manera oficial durante la edición 2026 de la Fiesta Nacional de la Apicultura, que se realizará del 20 al 22 de marzo en la ciudad de Maciá.
Subrayó que "a partir de una demanda concreta del sector, el gobernador Rogelio Frigerio nos puso a trabajar en la generación de herramientas que aporten al desarrollo de la actividad y logramos un buen entendimiento con las autoridades nacionales, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Programa de Inclusión Socioeconómica en Áreas Rurales".
En rigor, los fondos tienen como destino obras logísticas ligadas a la producción y comercialización como, por ejemplo, caminos para potenciar el rendimiento apícola y la eficiencia en el traslado de la producción con destino al mercado internacional.
Entre Ríos cuenta con más de 700.000 colmenas; 2.300 apicultores y unos 10.000 apiarios distribuidos en los 17 departamentos. Se estima que en la provincia se producen más de 22.000 toneladas anuales de miel.