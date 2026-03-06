 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El Club Universitario realiza una venta de pollos para solventar gastos de inscripción de distintas disciplinas

La institución debe inscribir principalmente a los deportistas para participar en los partidos de la Liga Paranaense de Fútbol. Además, las autoridades del club contaron cuáles son las obras que se realizan e invitaron a sumarse a las prácticas de Maxibásquet.

6 de Marzo de 2026
El club realiza distintas iniciativas para fortalecer la institución y convocar a la comunidad
Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Elonce dialogó con el presidente del Club Universitario, Leo Acosta, quien brindó detalles sobre la venta de pollos que realizan para el domingo 8 y el sábado 14, en pos de solventar gastos de inscripción de jóvenes para participar de partidos en el marco de la Liga Paranaense de Fútbol y otras disciplinas.

El presidente del club, Leo Acosta
El presidente del club, Leo Acosta

El pollo sale $25.000 con pan y ensalada. Elonce supo que la inscripción a todas las categorías cuesta 9 millones de pesos.

En este sentido, Acosta explicó que el club cuenta con 12 disciplinas, más la escuela de arte. Asimismo, indicó que se realizan obras en las infraestructuras, tales como terminar el baño femenino.

 

“Estamos en obras, entre el 21 y el 22 de marzo inauguraremos el riego artificial de la cancha con las luces y el vestuario visitante”, detalló el presidente.

Maxibásquet en el nuevo playón desportivo del Club Universitario

Lo del riego artificial es una inversión bastante onerosa. Se pudo con la ayuda de los casi 500 socios, de la gente, los colaboradores. Cuando comenzamos la gestión había alrededor de 58 socios”, recordó.

Jano D&iacute;az
Jano Díaz

Por su parte, Jano Díaz se refirió a las prácticas de maxibásquet que se desarrollan en el playón deportivo del club. “Empezamos a convocar a los chicos, que son del club y jugaban antes al básquet. Los llamamos para que todos los viernes vengan, están invitadas todas las personas del club, que tiraba al aro y que jugaba, para compartir un grato momento”, señaló.

“También estamos disfrutando del playón deportivo nuevo, en abril se viene la peña, Edgardo Chacho Comar, también se viene la inauguración del riego y muchas cosas más que estamos haciendo”, adelantó.

