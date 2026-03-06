La Escuela Técnica Malvinas Argentinas inscribe para el ciclo superior de formación laboral

La Escuela de Educación Técnica N°5 Malvinas Argentina inscribe a estudiantes para cursar propuestas de formación laboral, tales como talleres de electricidad y electrónica.

Elonce dialogó con el docente Carlos Granero, quien explicó que el cursado en la institución tiene dos ramas, por un lado la currícula con asignaturas y, por el otro, talleres de distintas especialidades.

La Escuela Técnica Nº5 inscribe para el ciclo superior de formación laboral

En ese sentido, mencionó que el título que reciben los estudiantes de secundaria es técnico Electricista con orientación en Electrónica Industrial, “que es muy importante y tiene mucha salida laboral”, aseguró Granero y ejemplificó: “Se puede realizar trabajos en la electricidad domiciliaria y, una vez graduados los estudiantes, pueden matricularse para poder realizar los planos y las habilitaciones en los temas eléctricos”.

Asimismo, mencionó que “son todos los trabajos en la parte de industria, en el parque industrial, tanto en Paraná como Crespo”. En esta línea, el docente afirmó que generalmente “se requiere personal idóneo que tenga un título para realizar trabajos de automatización, mantenimiento de tableros eléctricos y eso se trabaja acá”.

Granero explicó que, si bien las clases ya comenzaron, aún hay tiempo para inscribirse. “En la Escuela Técnica Malvinas Argentinas existe el cursado en el turno diurno, de primero a tercer año, que es el ciclo básico, donde se realizan todos los trabajos de aula y hay talleres de construcciones, de electricidad mecánica”, señaló. A partir del cuarto año se comienza el ciclo superior “donde los estudiantes ya empiezan el camino para ser técnicos”.

Sobre esta última instancia, el docente especificó que existe la posibilidad de elegir el título de técnico electricista con orientación electrónica-industrial y el técnico hidráulico.

En tanto, durante la noche se dicta la especialidad de electricidad con orientación electronidenal, al que asisten estudiantes adultos, como así también personas idóneas, que ya trabajan en la parte eléctrica, tanto domiciliaria como industrial y no tienen el título.

“Con el título secundario solamente hacen el ciclo superior y con eso pueden terminar y tener un título que lo va a habilitar para la parte laboral que hoy día es tan importante tener un oficio, tanto para desenvolverse por su cuenta o para trabajar en relación de dependencia”, detalló Granero.

“Es una invitación importante porque cuando los chicos empiezan a trabajar se incentivan mucho porque se realiza desde el aprendizaje para instalación, desde un ventilador eléctrico, la parte de un tablero, el diseño de una instalación de una casa, la parte eléctrica, los automatismos, tanto eléctricos como electrónicos”, especificó.

“Todos esos trabajos el día de mañana lo pueden realizar en forma práctica y es un oficio para toda la vida”, subrayó.

Requisitos de la inscripción

Quienes tengan interés en las propuestas deben concurrir al establecimiento educativo, ubicado en Francisco Soler y Toscanini, a partir de las 18:00, con el DNI. Allí se les indicará qué documentos deben presentar.

“Los invitamos a que se acerquen aquí, los talleres están abiertos, pueden ver qué se realiza, a partir de las 18 horas. Por la mañana, a partir de las 7 la institución ya está abierta”, indicó el docente.