Mariano Werner palpitó la fecha del TC en Viedma tras el complicado debut

El piloto paranaense Mariano Werner analizó su debut en el Turismo Carretera 2026 y anticipó la segunda fecha en Viedma. Explicó los problemas mecánicos que lo relegaron en El Calafate y aseguró que el circuito rionegrino suele favorecer su rendimiento.
Mariano Werner en Viedma será uno de los focos de atención del Turismo Carretera durante la segunda fecha del campeonato 2026, que se disputará este fin de semana en el autódromo de la capital de Río Negro. El piloto paranaense se mostró confiado de cara a la competencia luego de un complicado inicio de temporada en El Calafate.
El tricampeón de la categoría había terminado en el puesto 32° durante la primera final del año a bordo de su Ford Mustang, tras sufrir un inconveniente mecánico que lo obligó a abandonar cuando venía realizando una carrera competitiva.
“Lamentablemente, tuvimos el problema de carburador ajeno al motorista, lo alquilo por fuera. Se me salió la trompeta, y esto nos dejó a pie, pero veníamos bien, con buen funcionamiento. Esperamos ansiosos Viedma, que es un circuito que nos ha tratado bien siempre”, explicó Werner en la previa de la segunda cita del calendario.
Análisis del debut en El Calafate
El entrerriano analizó el rendimiento del equipo durante la primera fecha del campeonato y sostuvo que el abandono se produjo cuando el auto mostraba un buen funcionamiento general.
Según detalló, el problema estuvo vinculado al carburador y no al trabajo de su estructura técnica, lo que generó cierta tranquilidad dentro del equipo de cara a las próximas carreras.
A pesar de la frustración por el resultado, Werner se mostró optimista con el rendimiento del Ford Mustang y aseguró que el objetivo será recuperar terreno en la competencia de Viedma.
Nuevos motoristas para la temporada
El piloto también se refirió al trabajo de los nuevos motoristas de su equipo, Mario y Luis Riva, quienes comenzaron a trabajar en el desarrollo del motor durante esta temporada.
Werner destacó la dedicación de ambos y explicó que todavía se encuentran en una etapa de adaptación al auto y a las características del proyecto. “Trabajan con ganas y pasión y serán cuatro o cinco carreras hasta que desarmen y conozcan bien el auto”, sostuvo el piloto en diálogo con Campeones.
Cambios aerodinámicos en el TC
Durante la entrevista, Werner también analizó los cambios aerodinámicos implementados en el Turismo Carretera para esta temporada.
Según explicó, las modificaciones fueron positivas, aunque advirtió que las condiciones de pista pueden influir en el comportamiento de los autos.
“Fueron buenos. Por ahí la pista de El Calafate, al tener baja temperatura, colabora un poco con el ritmo. Cuando vayamos a más calor, se va a complicar un poco más el freno y todo, producto de esta quita de carga. Hasta que volvamos todos a trabajar y a estar un poquito mejor de equilibrio”, afirmó.
La segunda fecha del campeonato del Turismo Carretera se disputará este 7 y 8 de marzo en el autódromo de Viedma, en la provincia de Río Negro, con la participación también de las categorías TC Pista y Fórmula 2 Argentina.