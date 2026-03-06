Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del Gran Premio de Australia

El argentino superó a su compañero Pierre Gasly en el primer ensayo, pero el francés se tomó revancha en el segundo entrenamiento.
Franco Colapinto y Pierre Gasly tuvieron un prometedor inicio en el circuito de Albert Park, pero las dos primeras prácticas libres del Gran Premio de Australia en el inicio de la temporada de la Fórmula 1 los tuvieron en los últimos lugares. En el primer ensayo, el argentino terminó en el 16° peldaño y el francés se colocó en la 18° ubicación, a siete décimas de distancia. Ya en el segundo entrenamiento, se intercambiaron las posiciones con el pilarense a 452 milésimas de su compañero de equipo. Ambos finalizaron a más de dos segundos de la cima.
Por otro lado, Oscar Piastri le devolvió el mando a McLaren en el segundo test con un gran tiempo de 1:19.729, luego de que Ferrari había impuesto condiciones al inicio de la actividad con el 1-2 entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Incluso, los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell hicieron el 2-3 en la PL2 para alimentar la paridad entre las principales escuderías.
La nota negativa de la jornada fue para los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll, que apuntan a ser el peor equipo en este arranque. El español no pudo utilizar la primera hora de entrenamientos por un problema en la unidad de potencia y el canadiense solo completó tres vueltas. En el segundo turno, dieron 30 giros entre los dos y marcharon antepenúltimo y penúltimo, respectivamente. Vale destacar que Sergio Checo Pérez (Audi) no pudo marcar tiempos por problemas en su monoplaza y quedó último.
La actividad seguirá este viernes con la tercera y última práctica libre, que arrancará a las 22:30 (hora argentina) y el sábado a las 2 AM tendrá lugar la Clasificación para la carrera principal a 58 vueltas, que se hará el domingo a la 1 AM con televisación de Disney+ (Latinoamérica), Fox Sports (Argentina), DAZN (España), Apple TV (EEUU) y F1TV (streaming).