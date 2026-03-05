Rosario: mataron a balazos a un bebé de un año y medio tras una pelea en una barbería

El conflicto se habría originado dentro de una barbería y el bebé recibió uno de los disparos

Un bebé de un año y medio murió este jueves al atardecer luego de un ataque a tiros ocurrido en una vivienda donde funciona una barbería en la zona sur de

Rosario, en la provincia de Santa Fe.

El hecho se registró en calle Melincué al 6100, donde según las primeras informaciones policiales se produjo una discusión entre dos adultos dentro del local. De acuerdo a los testimonios recabados en el lugar, uno de los involucrados se retiró tras la pelea, pero minutos después regresó acompañado por otras personas.

Entre ellos se encontraba un motociclista que descendió del vehículo y efectuó varios disparos contra el inmueble donde funcionaba la barbería. Como consecuencia de la balacera, el bebé recibió un impacto de bala que le provocó heridas de extrema gravedad.

🟤#TelenocheRosario | URGENTE 🚨 Mataron a un bebé en una balacera en zona sur 👉El hecho ocurrió hace instantes en Melincué al 6100. Según testigos, todo comenzó con una discusión en una barbería: los involucrados se fueron, dijeron “ahora volvemos” y regresaron a los tiros.… pic.twitter.com/afbtZ8eHWn — elTresTV (@elTresTV) March 5, 2026

Tras el ataque, el pequeño fue trasladado de urgencia al Hospital Roque Sáenz Peña, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

En medio del operativo, un efectivo de la Gendarmería Nacional Argentina que reside en la misma cuadra intervino rápidamente y logró retener a uno de los presuntos agresores hasta la llegada del Comando Radioeléctrico de Rosario.

El sospechoso fue identificado como Mario Antonio Kevin P., de 25 años, quien quedó detenido en el lugar. Además, los agentes secuestraron un revólver calibre 32 que habría sido utilizado en el ataque.

La imagen que circuló de uno de los detenidos por la muerte del bebé

De acuerdo a las primeras hipótesis, la discusión habría sido protagonizada por los atacantes y un cliente que estaba cortándose el pelo con el padre del bebé alcanzado por las balas, informó Rosario3.

Además del detenido, buscaban este jueves a la noche a un hombre que habría estado en el lugar en un auto de apoyo que arribó junto con el motociclista al momento del ataque y luego se dio a la fuga.

Desde el Ministerio de Seguridad santafesino aseguraron que Kevin P. tenía antecedentes. En julio de 2017 había sido aprehendido en Caupolicán y Sadi Carnot, luego de robar una moto a pocos metros. En tanto, en mayo de 2018 había sido arrestado con un arma de fuego en Bacle al 6300.