Video: Robaron un teléfono celular en el interior de un gimnasio de reconocido club de Paraná

El robo de celular en un gimnasio de Paraná quedó registrado por cámaras de seguridad y generó preocupación entre quienes concurren habitualmente al establecimiento deportivo. El hecho ocurrió este jueves en el interior de un gimnasio perteneciente a un reconocido club de la ciudad, donde un hombre aprovechó un descuido para llevarse un teléfono móvil en cuestión de segundos.

Elonce accedió a las imágenes captadas por el sistema de vigilancia del lugar, donde se observa con claridad el momento en que el sospechoso se aproxima al sector donde se encontraba el dispositivo.

En el video se puede ver cómo el hombre mira hacia distintos lados antes de actuar, aparentemente para asegurarse de que nadie estuviera prestando atención a sus movimientos.

El momento del robo quedó registrado en video

Según se aprecia en la grabación, el episodio ocurrió mientras otras personas se encontraban dentro del gimnasio realizando distintas actividades. A pesar de la presencia de usuarios en el lugar, el individuo logró concretar el robo sin ser advertido en el momento.

Las imágenes muestran que el hombre se acerca a la zona donde estaba el teléfono celular, observa rápidamente el entorno y, en pocos segundos, toma el dispositivo con la mano.

Tras concretar la maniobra, se retira del lugar con rapidez, intentando pasar desapercibido entre las personas que se encontraban en el establecimiento.