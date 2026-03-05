Se demora el acuerdo entre OSER y FEMER, pero afirman que no habrá cortes de servicios

La Federación Médica de Entre Ríos (Femer) y las autoridades de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) acordaron extender el plazo de negociación para alcanzar un acuerdo prestacional, por lo que no habrá cortes en la atención médica a los afiliados en el corto plazo.

La decisión se tomó este miércoles durante una reunión en la que participaron la comisión directiva de la entidad médica, los presidentes de los círculos médicos departamentales y representantes de la obra social provincial.

Tras el encuentro, las partes resolvieron prorrogar la fecha límite para alcanzar un entendimiento definitivo. Si bien inicialmente el plazo estaba fijado para el 6 de marzo, ahora se estableció como nueva fecha el próximo 20 de marzo.

Durante la reunión se analizaron distintos aspectos de la propuesta prestacional, con especial énfasis en los plazos de pago a los profesionales y en la necesidad de definir con mayor claridad las normas de funcionamiento del sistema.

El presidente de la entidad médica, Federico Vázquez Vuelta, explicó que aún existen puntos en discusión. “Se debatió qué puntos podía acceder la OSER y cuáles no. Por ejemplo, por qué la obra social por ahí no puede pagar a 30 días y sí podría hacerlo a 60 días”, señaló, al tiempo que indicó que todavía resta

avanzar en la definición de los nomencladores.

El dirigente remarcó que la decisión de extender el plazo tiene como principal objetivo evitar perjuicios para los afiliados del sistema de salud provincial.

“Con el objeto de continuar con la atención, de no perjudicar a los afiliados de OSER y de cuidar el sistema de salud de los entrerrianos, la idea fue aplazar la fecha hasta el 20 de marzo para terminar de armar estas normas operativas”, sostuvo.

En ese sentido, desde la Federación Médica aclararon que la intención es alcanzar un acuerdo que permita mejorar el funcionamiento del sistema. “No estamos haciendo un reclamo en el que, si no nos dan lo que pedimos, cortamos. La intención de la Federación Médica es lograr normas claras de trabajo para los profesionales y garantizar un buen servicio para los afiliados”, agregó Vázquez Vuelta.

De esta manera, se confirmó que la atención médica se mantendrá con normalidad durante las próximas dos semanas, mientras continúan las mesas de trabajo para intentar firmar un acta acuerdo antes del 20 de marzo.