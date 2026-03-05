Un bombero rescató a un ex policía que se arrojó al río con intenciones de quitarse la vida

El rescate protagonizado por Luis Flores ocurrió el martes en la zona de la bajada al río en Gualeguaychú, donde un hombre se arrojó al agua con intenciones de quitarse la vida. El bombero y policía se encontraba en el lugar junto a su esposa cuando advirtió la situación y decidió intervenir de inmediato para evitar una tragedia.

El dramático episodio se desarrolló frente al anfiteatro. Según relató el propio Flores, todo comenzó cuando una joven comenzó a pedir ayuda al observar al hombre dentro del río.

“Fue un momento crítico, estábamos tomando mate con mi señora y nos quedamos sentados en el anfiteatro frente a la bajada del río. En ese momento una chica empezó a pedir auxilio porque vio a un hombre que se había arrojado al río”, contó en RADIO MÁXIMA.

Un rescate en medio del agua

Al advertir la gravedad de la situación, el bombero se acercó rápidamente al lugar para intentar asistir al hombre. Primero buscó establecer contacto y tranquilizarlo, presentándose como integrante de las fuerzas de seguridad.

“Me presenté como bombero y como policía. Él me dijo que también era policía, ex policía. Se agarraba la cara con las dos manos, estaba llorando”, relató.

Ante la angustia que atravesaba la persona, Flores decidió ingresar al agua para acercarse y poder dialogar con él mientras avanzaba entre las piedras del río.

“Traté de hablarlo. Dudé, pero seguí avanzando. A medida que me acercaba trataba de conversar con él. Era más alto que yo, el agua ya me daba a la cintura y había muchas piedras”, explicó el bombero.

El momento más crítico

La situación se volvió cada vez más delicada a medida que avanzaba en el agua. Sin embargo, el rescatista logró sostener al hombre y evitar que continuara en una zona más profunda del río.

“Lo senté en el agua y lo agarré. Gracias a Dios no se resistió, aflojó. Cuando lo logré agarrar ya me daba el agua en el cuello”, dijo.

Minutos después llegaron efectivos policiales, personal de Prefectura y una ambulancia, que continuaron con el operativo de asistencia en el lugar.

“Cuando llegó la policía lo hablaron y le ofrecieron ayuda. Logramos sentarlo en una zona segura del agua”, indicó. Durante el hecho el hombre perdió sus zapatillas y el celular en el río.

Un sector riesgoso del río

Tras el rescate, el hombre fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y contención profesional.

Flores advirtió además sobre los riesgos que presenta ese sector del río. “Es un lugar con muchas piedras. Hay gente que va a pescar y deja anzuelos. Hemos visto personas que se han cortado los pies cuando se meten al agua. Es un lugar donde tenés muchas posibilidades de perder”, señaló.

Finalmente, el bombero reflexionó sobre la importancia de comprender las situaciones personales que atraviesan muchas personas y la necesidad de actuar con empatía ante este tipo de crisis.

“En los últimos eventos del año pasado hubo compañeros que tomaron decisiones que duelen. Hay que ponerse en los zapatos de la otra persona, porque no todos viven cada experiencia de la misma manera”, expresó.