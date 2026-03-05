Marcelo Tinelli confirmó su regreso a la televisión bajo otro formato: "De todo"

Marcelo Tinelli rompió el silencio y confirmó lo que algunos esperaban: su regreso a la televisión. En una conversación con el portal Puro Show, el conductor dejó claro que ya está trabajando en un nuevo proyecto televisivo. Aunque no precisó detalles exactos, Tinelli aseguró que la vuelta será una realidad, aunque la fecha y el canal aún no están definidos. "Está OK la vuelta a la televisión, pero no sabemos cuándo todavía, pero va a estar ok, sí, sí. Es en la tele", afirmó con seguridad, dejando en claro que su regreso es cuestión de tiempo.

El empresario argentino explicó que, aunque su vuelta será en el medio televisivo, no será bajo el formato de sus exitosos programas pasados, como Ritmo de la Noche. "Es otro programa", dijo Tinelli, aclarando que el proyecto será algo completamente diferente a lo que el público estaba acostumbrado. A pesar de las expectativas sobre una nueva versión de su clásico programa de los 90, el conductor aseguró que su regreso a la pantalla será con un formato innovador, adaptado a los tiempos actuales.

Un programa de entretenimiento para todos

Tinelli adelantó que el nuevo ciclo será un programa de entretenimiento, con un enfoque en el humor y la diversión. En este sentido, mostró su entusiasmo por incluir viejos compañeros de la televisión en el proyecto. "Va a haber humor, de todo", prometió, sin dar demasiados detalles sobre la estructura exacta del programa. Además, el conductor mencionó que todavía están evaluando si el programa se emitirá todos los días, o si será un ciclo semanal. "No sabemos todavía si va a ser en la semana, un solo día, todos los días, estamos viendo", indicó.

Aunque aún no se sabe si el regreso será en un canal nacional o en alguna plataforma de streaming, Tinelli se mostró optimista respecto a los detalles logísticos. Sin embargo, lo que es un hecho es que el regreso del conductor está en marcha y que su audiencia puede esperar algo fresco, novedoso y lleno de sorpresas.